L’ex Inter torna in Italia: piomba il Napoli

Dall’addio all’Inter all’approdo al Napoli, potrebbe succedere la prossima estate: ecco chi piacerebbe agli azzurri.

Sei punti in tre gare, il Napoli ha iniziato da poco la sua scalata verso il nuovo scudetto. Solo una battuta d’arresto contro la Lazio, gli azzurri hanno letteralmente un intero campionato da giocare e soprattutto, ancora tanto da scoprire. Infatti c’è da capire che acquisto è stato Natan, per ora sconosciuto numero uno, ma lo stesso discorso al momento vale anche per Lindstrom.

Il danese è entrato in campo appena arrivato in azzurro, ma in una fase confusa proprio del match contro la Lazio. I Partenopei cercavano il pari e sicuramente il gioco ordinato non era la prerogativa principale del momento, con il numero 29 che ha anche avuto un’occasionissima proprio in un’azione concitata in area di rigore. Intanto, sembra che il Napoli stia già pensando a nuovi innesti.

L’ex Inter al Napoli: che tradimento

Stando alle voci di mercato infatti, i campani starebbero programmando la prossima fase estiva del mercato guardando come al solito ai giovani. Quello che servirà a gennaio è archiviato in un’altra cartella del database di Meluso, che appunto starebbe studiando anche mosse da fare a lungo raggio. Agli azzurri piacerebbe ora un ex calciatore dell’Inter.

Forse i nerazzurri lo hanno ceduto troppo presto facendosi ingolosire da un’ottima offerta del Chelsea arrivata nel 2022. A distanza di un solo anno, Cesare Casadei potrebbe valere molto di più, ma ora la cessione spetterebbe ai Blues. Messosi in mostra con l’ultimo Mondiale under 20 dove gli italiani sono arrivati in finale, il centrocampista sta muovendo ora i primi passi da professionista. Già nella passata stagione ha giocato in prestito in Championship ed oggi indossa la maglia del Leicester.

Piedi buoni e senso del gol, Casadei è sicuramente una delle promesse del calcio italiano, che come detto, l’Inter ha preferito spedire in Inghilterra per circa 15 milioni. Dovessero cederlo a fine stagione, sicuramente i Blues ne vorrebbero almeno cinque in più, con l’italiano che allora avrà 21 anni.

Un altro colpo da poter inserire gradualmente sin da subito, ma anche in prospettiva futura, è quello quindi che si augura di riuscire a mettere a segno la squadra di De Laurentiis, ma per parlare di qualcosa di concreto per adesso è presto. Intanto il giovane ravennate ha già segnato un gol con la maglia delle Foxes, in tre partite.