Doppio esordio in arrivo: Garcia pronto a sorprendere tutti

In vista della partita di campionato contro il Genoa, l’allenatore del Napoli Rudi Garcia potrebbe stupire tutti: due esordi in vista?

La sosta per le Nazionali è già quasi giunta alla fine, e al termine degli impegni con le proprie selezioni i calciatori torneranno a giocare nei rispettivi club per la ripresa dei campionati e delle competizioni nazionali ed internazionali.

Ad aspettare con ansia la ripresa della stagione sono senza dubbio i tifosi del Napoli, che vorranno subito ripartire col piede giusto dopo la sconfitta nella terza giornata di Serie A contro la Lazio. In vista della gara successiva, da giocare in casa del Genoa, il tecnico partenopeo Rudi Garcia starebbe pensando a due mosse a sorpresa per rinnovare lo schema tattico della squadra.

Napoli, Natan e Lindstrøm pronti all’esordio: Garcia studia la doppia sorpresa per il Genoa

La prima sorpresa porta il nome di Natan Bernardo de Souza, o più semplicemente Natan. Arrivato dal Red Bull Bragantino per sostituire Kim Min-jae, partito in direzione Bayern Monaco, il giovane difensore brasiliano non ha mai esordito in gare ufficiali con la nuova maglia, restando in panchina per tutte le prime tre giornate di campionato.

Al suo posto ha giocato Juan Jesus, centrale esperto e sicuramente affidabile, che ha sempre dato il proprio contributo ogni volta che è stato chiamato in causa in questi anni, ma che, anche per questioni anagrafiche, non può essere l’uomo al quale dare i gradi da titolare e sul quale puntare per il futuro. Rudi Garcia ha sempre spiegato queste assenze dicendo che il ragazzo non era pronto, ma che stava imparando la lingua ed entrando negli schemi. La partita contro i rossoblu potrebbe essere l’occasione giusta per dargli fiducia e mettere alla prova i suoi progressi.

La seconda novità non sarebbe un vero e proprio debutto, perché il giocatore in questione ha già giocato qualche minuto durante la partita contro la Lazio, ma un esordio da titolare per un ragazzo che, nonostante i pochi giri di lancette giocati nella scorsa gara, ha fatto intravedere buone cose e che potrebbe essere una delle armi più importanti nel corso della stagione, ovvero Jesper Lindstrøm.

Arrivato dall’Eintracht Francoforte con l’obiettivo di prendere il posto di Hirving Lozano, ormai ai ferri corti con la dirigenza a causa delle vicende contrattuali e che è stato ceduto al PSV pochi giorni dopo, il danese era stato ampiamente osservato anche durante le due partite valide per gli ottavi di finale di Champions League tra le due squadre, e aveva stupito tutti. Quella contro il Grifone potrebbe essere la sua chance per mostrare le proprie qualità. Visti anche i problemi fisici accusati da Matteo Politano durante la partita contro la Macedonia del Nord, potrebbe essere giunto il momento del numero 29, che è pronto a prendersi il posto da titolare.