Scambio Napoli-Inter: affare a sorpresa per gennaio

Uno scambio all’improvviso potrebbe cambiare il destino di Napoli e Inter, affare insolito ma utile per i due club.

Entrambe le squadre non sono complete al 100% nonostante sia iniziato il campionato e a breve partirà anche la Champions League. A gennaio potrebbe andare in scena uno scambio davvero particolare tra le due big italiane.

La sensazione è che stavolta i club potrebbero collaborare, creando uno scambio abbastanza curioso che spiazzerebbe un po’ tutti sul mercato. Inter e Napoli stanno pensando a rinforzarsi ma senza troppi, un elemento a testa per completare la rosa basta e avanza in vista del prossimo gennaio.

L’affare da piazzare nel 2024 piace anche ai tecnici. Inzaghi avrebbe un elemento in più lì davanti mentre Garcia rinforzerebbe il suo centrocampo senza eccessivi sforzi. I club sono all’opera, dall’estero danno l’affare praticamente già per fatto.

Napoli-Inter, lo scambio è pronto

Sport 1 ha così lanciato una indiscrezione importante, riuscendo così a spiazzare gli stessi operatori italiani del mercato. L’affare potrebbe essere già pronto e impacchettato, la sensazione è che per gennaio si possa precedere senza troppi intoppi. Così, l’affare ci sarà ma con una buona parte di denaro che entrerà nelle casse del Napoli, si parla di calciatori che non hanno la stessa quotazione: lo scambio Elmas-Sensi ora interessa i campani e i nerazzurri.

Il macedone da anni sembra un calciatore in rampa di lancio ma oggettivamente ha giocato poco nel corso delle ultime stagioni, nonostante un grande potenziale. Tanta la concorrenza per lui al Napoli, meno ce ne sarebbe in nerazzurro, Inzaghi ha bisogno di un elemento polivalente lì davanti. La quotazione del macedone però è abbastanza alta, vale circa 30 milioni di euro. L’inserimento di Sensi nella trattativa andrebbe a mitigare la cifra in denaro, di certo l’operazione non sembra impossibile.

Sensi sembra l’uomo giusto per chiudere al meglio la batteria dei centrali per Garcia. In particolare, il centrocampista richiama molto un colpo del passato, quel Romano che nel 1986 arrivò a Napoli e divenne l’uomo decisivo in mezzo al campo per lo scudetto. In questo caso, l’ex Sassuolo potrebbe diventare l’elemento d’ordine che un po’ manca agli azzurri, il calciatore capace di dettare i ritmi a un Napoli che ha bisogno di trovare una nuova chiave a centrocampo. Nelle prossime settimane si cercherà di capire cosa accadrà, i tifosi sono senza dubbio incuriositi da questa mossa.