Napoli, rimpianto Kim: ora tocca a Natan, il piano

Il Napoli pronto ad impiegare Natan contro il Genoa: Garcia studia l’inserimento del brasiliano ex Red Bull Bragantino.

Sei punti, ma anche diverse criticità da risolvere. Sosta agrodolce per il Napoli, chiamato a rilanciarsi dopo la sconfitta casalinga patita per mano della Lazio. I Campioni d’Italia erano partiti bene in campionato, battendo il Frosinone ed il Sassuolo. Poi, però, è arrivato il ko con i biancocelesti che ha messo a nudo alcune problematiche che Rudi Garcia sarà chiamato a risolvere quanto prima.

In primis l’eccessiva permeabilità della retroguardia, bucata tre volte fin qui. Nella scorsa edizione della Serie A la coppia composta da Kim Min-Jae e Amir Rrahmani aveva spesso costituito un muro impenetrabile per gli attaccanti avversari, al punto da consentire alla difesa azzurra di risultare la meno battuta del torneo (solo 28 le reti subite). La partenza del sud-coreano, trasferitosi in estate al Bayern Monaco che lo ha strappato ai partenopei pagando la clausola da 58 milioni, ha però fatto saltare gli automatismi del reparto e creato più di una falla.

La scelta di puntare forte su Juan Jesus (sempre titolare) non ha ripagato le aspettative, rendendo quindi necessario l’impiego del vero sostituto dell’ex Fenerbahce ovvero Natan. Garcia, finora, ha preferito non impiegarlo così da consentirgli di inserirsi al meglio nella nuova realtà ed apprendere la lingua italiana. Il periodo di ambientamento però, stando a quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, è finito.

Napoli, Natan pronto al debutto: Garcia studia il suo impiego

Il calendario sabato propone la trasferta sul campo del Genoa, battuto nell’ultimo turno dal Torino ma capace di battere la Lazio a fine agosto. Una sfida complessa, che andrà affrontata nel migliore dei modi: Natan, salvo sorprese, giocherà. Resta soltanto da capire se verrà impiegato subito dal primo minuto o a gara in corso. Un dubbio che Garcia scioglierà più avanti, osservandolo da vicino durante le prossime sedute di allenamento.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, per rimpiazzare Kim, inizialmente aveva battuto altre piste mettendo nel mirino Max Kilman e Kevin Danso. Le richieste economiche del Wolverhampton (40 milioni cash) e la decisione dell’austriaco di rinnovare fino al 30 giugno 2027 il proprio contratto con il Lens hanno poi spinto il Napoli a bussare alla porta del Red Bull Bragantino e a mettere sul piatto 10 milioni. Ora i riflettori sono tutti puntati su Natan: i partenopei hanno bisogno di lui per blindare di nuovo la porta di Alex Meret.