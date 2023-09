Lazio: ansia Zaccagni, le condizioni preoccupano

Zaccagni potrebbe non giocare contro l’Ucraina a causa di condizioni non ottimali. E il suo quadro clinico preoccupa anche la Lazio.

Non è un periodo sicuramente per l’Italia di Spalletti a causa dei diversi problemi fisici. Tra i giocatori che potrebbero non prendere parte alla partita contro l’Ucraina c’è anche Zaccagni a causa di un problema fisico.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, le condizioni di Zaccagni preoccupano anche in casa Lazio soprattutto in vista della partita contro la Juventus. Non ci resta a questo punto che aspettarci nelle prossime ore delle novità molto importanti in questo senso. Stiamo parlando di un calciatore assolutamente molto importante e destinato a cambiare le sorti anche del club biancoceleste.

Lazio: infortunio Zaccagni, ecco come sta

Zaccagni per il momento rappresenta forse la vera arma in più per la Lazio e il suo infortunio ad oggi preoccupa molto i biancocelesti. Come detto in precedenza, sono in corso tutti gli approfondimenti del caso per capire se sarà presente in camp oppure no. Diciamo che per ora il calciatore non ha lasciato il ritiro dell’Italia, ma quasi certamente Spalletti deciderà di risparmiarlo per non rischiare una vera e propria tegola e, quindi, presto sarà di nuovo a Roma per capire meglio come sta.

Le prime informazioni sembrano tranquillizzare la Lazio. Zaccagni, infatti, avrebbe solamente rimediato una botta contro la Macedonia e questo sembra non metterlo a forte rischio per la partita contro la Juventus. Naturalmente la decisione definitiva sarà presa solamente a ridosso della partita e molto dipenderà anche dalle sue condizioni.

Per il momento c’è un po’ di timore e vedremo cosa succederà nelle prossime ore. Si tratta di un qualcosa che terrà banco ancora per un po’ di tempo e non ci resta che aspettare ancora qualche giorno per avere un quadro sicuramente molto più chiaro sul quadro clinico del calciatore.

Ultime Zaccagni: la presenza con la Juventus è possibile

La presenza di Zaccagni in Juventus–Lazio è assolutamente possibile considerando che l’infortunio non è assolutamente facile. Vedremo cosa succederà e quale sarà la decisione presa da Sarri nel giro di davvero poco tempo. Non ci resta, quindi, che aspettare per capir se l’esterno sarà in campo contro i bianconeri oppure dovrà alzare bandiera bianca.