Marika come sempre, esplosiva: fan in delirio

La nota opinionista di parte partenopea ha voluto riservare un augurio speciale a tutti i suoi follower che la seguono su Instagram, ingraziandosi ancora una volta il pubblico.

È difficile riservarsi un momento tutto per sé quando si hanno gli occhi di tutto il mondo e non solo puntati addosso. Vale anche e soprattutto per l’artista Marika Fruscio che nemmeno alle prime ore dell’alba può fare a meno di allietare la propria immensa platea con un pensiero stupendo.

Sappiamo infatti che Fruscio è un’artista di natura poliedrica: visual performer, showgirl e conduttrice nota per aver partecipato a Ciao Darwin e Diretta Gol su 7 Gold. Da allora ha raggiunto la fama sui social che è continuata a dilagare in maniera inarrestabile su Instagram e non solo, rendendola all’atto pratico una vera e propria star di inenarrabile grandezza.

A dispetto di quanto possano credere in molti, la celebre opinionista azzurra non è nata nel ‘caliente sud’ bensì in realtà nella ‘padanissima’ cittadina di Agate Brianza, in provincia di Monza (e Brianza). Il fatto di essere tifosa napoletana tuttavia non è una semplice mossa di marketing ma vera e irrefrenabile passione che nessuno deve avere l’audacia di mettere in discussione: tifa Napoli ‘semplicemente’ a causa della sua provenienza. Le sue origini sono infatti assolutamente meridionali che sono evidenti, come testimoniato dalla sua passione per i canestrelli al ragù, al di là della parlata nordica ravvisabile nel suo accento. Per tanto è bene non farsi trarre in inganno.

Il mondo della televisione nel suo destino e l’inevitabile consacrazione

Classe 1979 (3 gennaio il giorno del suo compleanno), Fruscio appartiene quindi al rinomatissimo segno zodiacale del capricorno, aspetto cruciale che ha connotato la sua intera carriera. Il principale desiderio di Fruscio è sempre stato quello di lavorare in tv. Traguardo perfettamente conseguito grazie alle qualità di prudenza, pazienza, riflessione e autocontrollo tipiche dei capricorni. Come spesso accade il successo arriva proprio grazie ad Uomini e Donne. La sua notorietà subisce un’impennata autentica proprio tramite la partecipazione al programma condotto magistralmente da Maria De Filippi.

Dopo qualche fugace apparizione a Ciao Darwin (non è chiaro se ci siano stati screzi con Bonolis, invidioso della sua popolarità), cambia rotta e diviene ospite fissa sulle frequenze di 7 Gold. La passione per il calcio di Marika Fruscio fa infatti si che partecipi stabilmente a Diretta Stadio. Memorabili i suoi sketch con Tiziano Crudeli e Elio Corno, rispettivamente tifosi di Milan e Inter.

Al momento risulta che Fruscio non sia fidanzata. In passato era stata accostata a personalità più o meno note del mondo del calcio quali Stefano Bettarini e Filippo Inzaghi. Tuttavia Fruscio si ingegna sempre per realizzare scatti che la ritraggano al fine di darli in pasto ai suoi follower, in modo particolare Instagram. Dispone infatti di un profilo ufficiale che annovera oltre 700mila follower e accumula migliaia di like ogni giorno. Ed è proprio per tale motivo che ci ha voluto augurare il buongiorno di primo mattino con una locuzione portoghese: “Bom dia…” si legge infatti come didascalia di accompagnamento alla foto.