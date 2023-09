Un big salta Genoa-Napoli: non ce la fa a recuperare

Niente da fare per il big che ha dovuto alzare “bandiera bianca” in vista del match tra Genoa-Napoli, valida per la quarta giornata di Serie A

Nonostante il campionato sia fermo per consentire alle nazionali di disputare le partite per le qualificazioni ai campionati europei (e non solo), le squadre di Serie A continuano ad allenarsi. Anche con i “pochi” calciatori che sono rimasti e che non sono stati presi in considerazioni dai loro ct.

In particolar modo gli azzurri di Rudi Garcia, ma anche i rossoblù di Alberto Gilardino. Nel frattempo arrivano degli aggiornamenti importanti in merito a chi potrebbe giocare la sfida in programma allo stadio ‘Ferraris‘ ed invece chi, quasi sicuramente, sarà assente e vedrà la partita dalla tribuna o dal divano di casa.

Genoa-Napoli, il big alza “bandiera bianca”: niente sfida

Si continua a lavorare, sia da una parte che dall’altra, in merito alla sfida valevole per la quarta di giornata di campionato. Sabato 16 settembre, alle ore 20:45, i campioni di Italia affronteranno il Genoa tra le loro mura amiche. Dalla squadra ligure, al ritorno in A dopo un anno di purgatorio in cadetteria, non arrivano buone notizie dal punto di vista degli infortunati.

Colui che potrebbe seriamente non prendere parte alla sfida è Junior Messias. L’ex trequartista del Milan (arrivato in prestito dai rossoneri poco prima della metà del mese di agosto) deve ancora risolvere un problema fisico. Il personale sanitario rossoblù non è affatto ottimista in merito ad un suo possibile recupero nei prossimi giorni. Un problema non da poco per il tecnico Gilardino che ancora non ha avuto la possibilità di schierarlo in campo.

Stesso discorso vale anche per Alessandro Vogliacco che sembra non farcela per la sfida contro i partenopei. Non dovrebbero affatto preoccupare le condizioni di uno degli ultimi arrivati come Ruslan Malinovskyi. Secondo quanto riportato dal quotidiano ligure “Secolo XIX” l’ex Atalanta e nazionale ucraino dovrebbe farcela tranquillamente e scendere in campo dal primo minuto.

Il trequartista ha rimediato solamente una botta e non dovrebbe avere problemi a guidare l’attacco della squadra rossoblù. Per quanto riguarda il suo compagno di reparto brasiliano, invece, dovrebbero esserci speranze in vista della quinta giornata di Serie A. Ovvero quando il suo Genoa se la vedrà, in trasferta, contro il sorprendente Lecce di Roberto D’Aversa, partito davvero alla grande in questo campionato.