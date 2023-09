L’accappatoio si apre: Monica Bertini è straripante

Un nuovo post incredibile che porta la firma di Monica Bertini: il suo account ufficiale di Instagram è andato completamente in tilt.

Semplicemente da urlo. Favolosa, straordinaria, incredibile e molto altro ancora. Gli aggettivi per poter descrivere la straripante giornalista di Mediaset sono terminati. Il suo canale social si arricchisce, sempre di più, con dei nuovi contenuti importanti e che sono stati apprezzati dai suoi follower.

Ovviamente le sue opere d’arte continuano ad avere il successo che merita. Ci stiamo riferendo ai tantissimi “like” e commenti di approvazione che non si fanno mai attendere. In questa occasione ha sfoggiato un nuovo e delizioso contenuto semplicemente da urlo. Guardare per credere.

Monica Bertini, l’accappatoio si apre sempre di più – FOTO

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la Bertini ci regala dei momenti magici attraverso le sue foto. Approfittando della pausa del campionato di Serie A, con i calciatori impegnati con le loro rispettive nazionali, anche la giornalista si è concessa qualche giorno di puro relax. Lo ha fatto recandosi in una Spa dove si è potuta rilassare alla grande. Ed ovviamente non è mancata l’occasione di farsi scattare qualche foto.

Come possiamo ben notare sfoggia un accappatoio che si apre sempre di più e lascia intravedere un bel po’ di cose interessanti. In primis le sue gambe che sembrano quasi non finiscano più. Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Sotto un costume che mette in risalto il suo lato ‘A’ e delle forme a dir poco da urlo. Capelli raccolti, posizione “bollente” e si va a raccogliere una quantità importante di “mi piace”.

Una estate, quella appena trascorsa, che i suoi fan difficilmente potranno dimenticare, visto che la giornalista ha deliziato tutti con degli scatti “super”. In attesa del ritorno del campionato di Serie A, la nativa di Parma si concede questi giorni di puro relax. La meravigliosa 40enne conduce con regolarità parecchi programmi targati Mediaset. In primis il tg sportivo ‘Sport Mediaset’, poi ‘Pressing’ e i post partita di Champions League e Coppa Italia.

Non è affatto un mistero che sia considerata come una delle giornaliste più apprezzate da parte del pubblico italiano. Non solo per via della sua professionalità a dir poco impeccabile, ma anche per una bellezza semplicemente da urlo. Una donna semplicemente affascinante che incanta e tiene compagnia molti appassionati sportivi con i suoi programmi. Senza dimenticare le “opere” che pubblica sul suo canale Instagram.