Juventus, strategia decisa: a gennaio arriva un big

La Juventus sta preparando un colpo a sorpresa per gennaio. Decisa la strategia per arrivare a un vecchio obiettivo.

Il mercato della Juve in estate è stato poco movimentato riguardo ai colpi in entrata, dati i problemi economici dei bianconeri che hanno portato a puntare sugli incassi. Dopo alcune cessioni estive, la Juventus sta iniziando a mettere da parte una somma che potrebbe essere investita sul mercato.

Inoltre, un’ulteriore cessione importante (chiacchierata da qualche mese) potrebbe portare altri fondi per puntare su nuovi giocatori a partire da gennaio. Tra i nomi circolati nelle ultime ore c’è quello di un vecchio obiettivo juventino.

La cessione probabile per la Juventus è quella di Paul Pogba, cercato in Arabia già dai tempi in cui visitò il centro sportivo dell’Al-Ittihad. I bianconeri potrebbero cedere davanti ad una buona offerta, anche per alleggerire il monte stipendi il prima possibile.

In caso di partenza del francese ex campione del Mondo, la Juventus potrebbe trovare il suo sostituto in Premier League, dove c’è un nome già cercato anni fa per il centrocampo bianconero. Cercato nel 2016 e sfumato per poco, questo nome potrebbe rientrare nei radar della Vecchia Signora, e Giuntoli potrebbe tentare il colpo già da gennaio.

Tielemans torna nei desideri della Juve: le possibili cifre

Youri Tielemans è stato al centro delle voci di mercato juventine nel 2016, quando il belga era uno dei giocatori più cercati in Europa. Il centrocampista adesso gioca nell’Aston Villa, dove non è stato utilizzato abbastanza in questo inizio di stagione.

Il poco utilizzo potrebbe essere motivo di trasferimento per il giocatore, protagonista del Leicester fino alla scorsa stagione con 195 presenze, condite da 28 gol e 26 assist. Incassando la giusta somma per Pogba, la Juventus potrebbe avvicinarsi al classe ’97 per la seconda volta, nonostante la cifra piuttosto alta per le attuali casse bianconere.

Secondo Transfermarkt, Tielemans ha un valore di mercato di 25 milioni. Passato dal Leicester all’Aston Villa a titolo gratuito, il centrocampista può portare la tecnica e il rendimento giusto a centrocampo (nonostante l’infortunio che lo ha tenuto fuori per più di 40 giorni nella scorsa stagione).

Resta da vedere quale sarà la prossima mossa della Juventus, e soprattutto se verrà chiusa la cessione di Paul Pogba. Nel frattempo, i tifosi sperano di potersi godere il francese almeno fino alla sua partenza, sperando in un sostituto adeguato se dovesse partire a gennaio. Youri Tielemans è sicuramente un ottimo obiettivo su cui puntare, ma c’è bisogno di una cifra impegnativa per portarlo alla Continassa già da gennaio.