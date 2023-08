Natan al Napoli: come cambia la squadra di Garcia

L’erede di Kim al Napoli è il difensore brasiliano Natan: come cambia la squadra dopo l’arrivo del centrale ex Bragantino.

La lunga soap opera relativa all’erede di Kim si è finalmente conclusa, almeno all’apparenza.

Numericamente il Napoli ha colmato il buco più grande che aveva in rosa, fino a questo momento: il quarto difensore centrale. O meglio, il primo per importanza, considerando che doveva arrivare con sulle spalle l’eredità pesantissima di un certo Kim Min-jae, giocatore destinato a rimanere nella storia come uno dei più grandi centrali difensivi che gli azzurri abbiano mai avuto. Un’eredità che è stata raccolta dal giovane brasiliano Natan de Souza. Un colpo a sorpresa e non privo di rischi, che potrebbe completamente cambiare la squadra di Garcia. O almeno le sue sorti.

L’acquisto è stato concluso in questi freschi giorni di Castel di Sangro, a cifre tutto sommato decisamente abbordabili per un club che ha da poco incassato oltre 50 milioni di euro dalla clausola del proprio ex gioiello sudcoreano. Il Napoli verserà infatti per il giocatore 10 milioni di euro che il Bragantino, società del gruppo Red Bull, lo stesso di Lipsia, Salisburgo, New York e altre ancora, dovrà dividere con altri due club.

Anche a livello di ingaggio il risparmio è stato considerevole. Il giovane centrale classe 2001 percepirà 1,2 milioni di euro netti a stagione. Come costi dunque un acquisto perfetto per il presidente De Laurentiis, che mai come questa volta ha accettato di assumersi un grande rischio. Ma come potrà cambiare il Napoli di Garcia con Natan?

Napoli rivoluzionato con Natan? Le possibili novità di Garcia

Con l’arrivo del centrale brasiliano il Napoli potrebbe cambiare tutto… o niente. Il giovane centrale, alto, forte, ruvido nella marcatura, bravo negli anticipi e dotato di un ottimo piede mancino e di buone capacità di palleggio ha infatti tutte le caratteristiche per poter consentire alla squadra di proseguire con un 4-3-3 offensivo, con linea alta e tanto campo da coprire alle spalle.

Il vero rischio sta nel fattore esperienza. Al di là dei presunti problemi fisici che avrebbero frenato la sua carriera fin qui (durante le visite mediche non sono stati in alcun modo evidenziati). Mentre Kim infatti arrivava al Napoli da un campionato comunque europeo, quello turco, e con un’età più avanzata alle spalle, Natan non è solo giovane, ma fin qui ha giocato sempre e solo in Sud America. E il calcio, da quelle parti, è molto diverso rispetto al nostro.

L’adattamento sarà dunque un fattore da dover tenere in considerazione, e non è detto che, pronti-via, la coppia di centrali titolare per quest’anno possa essere quella composta da Rrahmani e Natan. Anzi, in questo momento è probabile che abbia scalato un posto nelle gerarchie, almeno per le prime giornate, Juan Jesus.

Un ‘usato sicuro’ che potrebbe dare il tempo al connazionale di inserirsi e comprendere appieno i meccanismi della squadra e i ritmi di un campionato completamente diverso rispetto a quello di provenienza. Senza dimenticare Ostigard, provato in pre-campionato a volte anche sulla sinistra e pronto a sfruttare ogni occasione per aumentare quanto meno il minutaggio rispetto allo scorso anno.