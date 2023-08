Annuncio e doppio colpo: “Firmano col Napoli”

Il presidente Aurelio De Laurentiis centra due bersagli nel tentativo di confermare la rosa Campione d’Italia. I dettagli.

Chi pensava che lo scudetto avrebbe portato troppa serenità in casa azzurra si sbagliava di grosso.

Se l’estate 2022 era stata quella delle iniziali contestazioni figlie degli addii di big importanti – leggi Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly – quella in corso si sta caratterizzando per i rinnovi di chi ha contribuito a vincere il terzo scudetto della storia. De Laurentiis non fa sconti, soprattutto a chi è in scadenza 2024.

Il più lontano da Castel Volturno sembra Hirving Lozano. Il messicano è stato pagato 35 milioni, in caso di mancata cessione o senza rinnovo, l’esterno finirà tra i fuori rosa. Destino che potrebbe toccare anche a Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, dopo l’incontro tra il suo agente Bolek e la proprietà, sembrava aver accettato un rinnovo al ribasso. Due gli scogli sorti nelle ultime ore.

In primis, il giocatore vorrebbe che l’ultimo anno di contratto non subisse tagli. In seconda battuta, l’Al Ahly sarebbe tornato alla carica, offrendo oltre 12 milioni netti al giocatore e 20 al club. Offerta di poco inferiore rispetto a quanto vorrebbe De Laurentiis. Il produttore, con un altro piccolo sforzo degli arabi, sarebbe propenso ad accettare. Se così fosse, allora o Zielinski dice sì al trasferimento, oppure anche lui termina tra i cosiddetti esuberi.

L’agente: “Mario Rui e Politano restano al Napoli”

A Dimaro a far tremare i tifosi resta il futuro di Victor Osimhen. L’accordo tra l’agente del giocatore, Roberto Calenda e il club, è ancora lontano ma su questo fronte resta ottimismo, almeno acché il nigeriano rimanga almeno fino al prossimo giugno.

Dopo il rinnovo di Giovanni Di Lorenzo, altri due profili sembrano destinati a concludere la carriera in azzurro. A rivelarlo, ai microfoni di TvPlay, il loro agente Mario Giuffredi.

Parliamo di Mario Rui e Matteo Politano, entrambi in scadenza 2025, insieme accostati anche alla Lazio di Maurizio Sarri. Il loro stipendio è molto simile: l’esterno guadagna 2,2 milioni netti, il mancino 2.1. Come detto, il loro agente, ha tranquillizzato la piazza. “Politano resterà a Napoli, stiamo parlando anche del rinnovo col Napoli. Andrò a Castel di Sangro e tratteremo del rinnovo per Politano e Mario Rui. E’ vero che Sarri lo ha cercato”, ha ammesso.

Proprio per l’addio quasi certo a Lozano, la permanenza di Politano, in passato esterno nel 4-3-3 col Sassuolo, diventa un’ottima notizia per Rudi Garcia. Anche la conferma del portoghese rappresenta un valore aggiunto. A 32 anni, l’ex Empoli e Roma, sulla fascia sinistra garantisce qualità, copertura e corsa. Il suo sostituto in panchina, Olivera, per quanto si applichi, ha caratteristiche molto diverse dal portoghese.

Giuffredi ha anche parlato di uno dei migliori esterni del campionato. Mattia Zaccagni, 28 anni e scadenza 2025 con la Lazio, in 35 gare di serie A ha segnato 10 gol e fornito ben 7 assist. “Abbiamo iniziato a parlare del suo rinnovo, ma purtroppo Lotito al momento ha tanti impegni. Ha i suoi tempi e non è facile rinnovare in fretta, soprattutto se è una trattativa delicata come questa”, ha spiegato. “Vorremmo restare alla Lazio, vediamo se si riuscirà a chiudere questa operazione”, ha concluso l’agente dell’ex Hellas Verona.