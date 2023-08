Anna Tatangelo è straripante: la scollatura non la contiene

Anna Tatangelo vive un’estate di grandi soddisfazioni, mostrandosi in piena forma agli occhi dei tanti fan della cantante.

La vocalist laziale è una delle artiste più seguite nel mondo del web, il suo fisico imponente la mette senza dubbio in grande risalto. Un momento d’oro per lei che ha ritrovato l’amore ed è protagonista in varie piazze italiane con il suo tour.

L’estate è il momento di grande lancio e rilancio per gli artisti, che possono contare sull’amore crescente dei fan. Nel caso di Anna Tatangelo, ci sono sempre gruppi dedicati che la seguono un po’ dovunque, non facendo mai mancare l’affetto sotto il palco.

Una testimonianza importante d’affetto, che si riflette anche sui social, dove l’ex compagna di Gigi D’Alessio è seguitissima. Lancia mode e soprattutto si mostra sempre più sexy, riuscendo a colpire sempre il pubblico maschile.

Tatangelo, il vestito è straripante

Sta girando l’Italia in lungo e in largo, gli ultimi concerti l’hanno vista come protagonista in Puglia ma è salendo di tanti chilometri che trova il suo posto ideale per fare delle foto che lasciano senza fiato. Sui monti dell’Argentario, nel comprensorio di Grosseto, l’artista si mostra al pieno della forma, riuscendo così a sedurre il pubblico maschile. Foto conturbanti per la cantante: il vestito attillato fatica a contenere la scollatura di Anna Tatangelo.

L’artista così vuole fare breccia nel cuore del pubblico maschile, sembra riuscirci alla perfezione. Le foto sono diventate subito virali, facendo il giro del web e aumentando la popolarità di una cantante spesso trend topic. Non è una vocalist da tormentoni estivi, ma riesce comunque sempre a imprimere forza ai suoi brani, come dei grandi classici da poter cantare un po’ in tutte le stagioni. A tutto ciò, poi, abbina un corpo che fa impazzire gli italiani.

Nel resort del golf in Toscana ha trovato pace e un ottimo momento per mostrarsi al meglio della forma, l’estate è ancora lunga e sarà ancora in concerto, trovando l’affetto dal vivo dei suoi fan. Quello virtuale rimane comunque una certezza, i numeri social sono in costante aumento, segno che la Tatangelo sta diventando un personaggio del web con grande costanza e applicazione. Su Instagram sono quasi due milioni i fan sul suo canale ufficiale, un altro step da raggiungere con la qualità della musica e foto che entrano nel cuore di tutti.