Annuncio e ribaltone, colpo di scena Napoli

L’agente di uno dei calciatori più rappresentativi del club Campione d’Italia ha rilasciato un’intervista che farà discutere

Non sembra esserci pace nella città che, per lo meno fino all’inizio della nuova stagione calcistica, sarebbe dovuta essere la più serena e felice d’Italia. Il trionfale e meritatissimo Scudetto conquistato dopo 33 anni di astinenza avrebbe dovuto regalare, come poi parzialmente fatto, una gioia quasi sempiterna. Purtroppo per lo sterminato popolo azzurro non tutto è andato secondo i programmi. O per lo meno secondo i desiderata di parecchi affezionati.

Si è cominciato con l’addio di Luciano Spalletti, l’artefice principe della vittoria in Serie A, e si è proseguito a stretto giro di posta coi saluti a Kim Min-Jae, la colonna della difesa partenopea, passato al Bayern Monaco grazie ad una clausola precedentemente inserita nel contratto del sudcoreano. Poi è toccato a quello che per molti è stato il vero Demiurgo della rosa del Napoli nella scorsa stagione, quel Cristiano Giuntoli che pur di accasarsi alla Juve ha interrotto il suo contratto da Ds un anno prima della scadenza. E mettendo in atto un vero e proprio braccio di ferro col presidente De Laurentiis pur di essere liberato.

Tutto questo è stato ormai metabolizzato, ma altre sgradite sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Oltre alle indiscrezioni sul possibile futuro in Arabia Saudita di un certo Victor Osimhen, la piazza partenopea ha incassato le parole dell’agente di uno dei calciatori più importanti della squadra. Uno tra i pochi ad esser rimasti dopo la rivoluzione Giuntoliana della scorsa estate.

Mario Rui, parla l’agente: parole di fuoco

Arrivato a Napoli nel luglio del 2017 dopo le esperienze all’Empoli e alla Roma, il portoghese Mario Rui siè ritagliato nel tempo un ruolo sempre più importante in seno alla squadra. E nello spogliatoio. Chiamato affettuosamente ‘Il Maestro’ dai sostenitori azzurri che affollano gli spalti del ‘Maradona‘, il lusitano è in trattativa per un rinnovo di contratto che però non arriva.

Nonostante gli sforzi compiuti dall’agente, che sostiene di aver accettato anche una piccola riduzione sui due anni dell’ingaggio già in essere, le parti sembrano lontane. Proprio colui che rappresenta gli interessi del calciatore – Mario Giuffredi, già agente di capitan Di Lorenzo – si è sfogato intervenendo ai microfoni di TVPlay, il canale Twitch di Calciomercato.it.

“Mario Rui vuole continuare a Napoli: è sempre stato il suo desiderio. Avevo comunicato al presidente le intenzioni del mio assistito. Si tratta di aspetti che De Laurentiis diverse volte si è reso disponibile ad accontentare. Nei fatti, non è andata però assolutamente così. Dopo vari confronti credo che De Laurentiis non abbia riconosciuto il giusto valore al mio assistito“, ha esordito Giuffredi.

“Il giocatore interessa ad altre squadre, ma altre offerte non sono mai state prese in considerazione. Io posso litigare con qualsiasi presidente o direttore, ma se c’è stima ed intelligenza, si mette tutto nel dimenticatoio e si guarda avanti“, ha concluso.