Napoli, regalo per Garcia in mediana: colpo dallo Sporting

Il Napoli in sede di mercato non ha nessuna intenzione di fermarsi a Natan ed anzi lavora per un altro colpo importante. Per completare la rosa a disposizione di Rudi Garcia, infatti, serve almeno un innesto in mediana ed il nuovo regalo arriva dallo Sporting Lisbona.

In casa Napoli sono ore di grande fermento in sede di mercato dal momento che ci sono diversi tavoli per le trattative aperti e diversi punti interrogativi. La rosa, allo stato attuale delle cose, non è completa. Non è stato, infatti, ancora sostituito Ndombele, tornato al Tottenham dopo il prestito. Senza tenere conto del fatto che tengono banco le questioni relative al futuro sia di Piotr Zielinski che di Victor Osimhen. La dirigenza dei partenopei, però, non sta a guardare ed anzi si prepara a regalare a Rudi Garcia un nuovo innesto, stavolta in mezzo al campo. Il nuovo centrocampista arriva dallo Sporting Lisbona ed è uno dei prospetti di maggior interesse del panorama calcistico internazionale.

Nome nuovo per il centrocampo

Come detto, a prescindere da quelli che saranno gli sviluppi della vicenda relativa al futuro di Piotr Zielinski, il Napoli ha bisogno di innesti. Ancor di più se si tiene conto del fatto che è tutto da vedere anche quel che accadrà a Diego Demme, scontento del poco minutaggio a disposizione.

Stando a quanto raccontato dal giornalista, esperto di mercato internazionale, Antonello Gallo ad AreaNapoli.it, lo scouting azzurro ha messo gli occhi su Dario Essugo dello Sporting Lisbona. Roccioso e giovane centrocampista, andrebbe a colmare il vuoto lasciato alle spalle di Anguissa dalla partenza di Ndombele. Ha percorso, di fatto, tutta la trafila nella Nazionale portoghese arrivando fino all’Under 20 ed ora studia per puntare a quella Under 21 o addirittura alla maggiore. E chissà che un passaggio all’ombra del Vesuvio non possa essere il giusto viatico.

Dario Essugo al Napoli, svolta per Garcia

Classe 2005, a soli 18 anni fa già parte stabilmente della prima squadra dello Sporting Lisbona, che lo considera uno dei talenti più puri e dei migliori prodotti del vivaio. Con la casacca biancoverde ha raggiunto anche un importante record. A 16 anni e sei giorni è il più giovane esordiente della storia del club. Insomma, un biglietto da visita certamente importante per lui.