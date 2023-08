Colpo di scena Zielinski: destinazione a sorpresa

Il Napoli può lasciare partire Zielinski ad un anno dalla scadenza del contratto: destinazione a sorpresa per il polacco

Dal no alla Lazio al rinnovo, il calciomercato corre molto in fretta e se n’è accorto anche Piotr Zielinski. Settimane vissute sulle montagne russe per il centrocampista polacco: prima la (quasi) certezza di andare via, di lasciare il Napoli ad un anno dalla fine del contratto, con la corte della Lazio di Maurizio Sarri a fare da tentazione.

Quindi il ribaltone con il sì al rinnovo al ribasso e la volontà di chiudere la propria carriera con la maglia del Napoli. Tutto finito? Niente affatto, perché stare dietro al mercato di questi tempi è complicato, come è complicato dire no alle sirene che arrivano dall’Arabia Saudita.

Quindici milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni, 20-25 milioni al Napoli: questa l’offerta impacchettata dall’Al Ahli che ha scompaginato i piani dei partenopei e quelli del centrocampista polacco. A quasi trent’anni, rinunciare ad uno stipendio come quello offerto dai sauditi è molto complicato, si tratterebbero di 45 milioni totali, una cifra astronomica e, neanche a dirlo, che il club partenopeo non può e non vuole pareggiare.

Calciomercato Napoli, Zielinski-Arabia: cosa succede

Ecco allora cambiare nuovamente la scena, la permanenza che si tramuta in un nuovamente (quasi) certo addio. L’Arabia Saudita aspetta Piotr Zielinski e nei prossimi giorni può arrivare la fumata bianca definitiva.

Di indizi sul fatto che la trattativa ha imboccato la fase finale, quella che porta al traguardo, ce ne sono diversi. Uno lo ha dato Rudi Garcia al termine della partita contro l’Augsburg, dove il 20 azzurro era assenze per un infortunio ‘diplomatico’. È stato lo stesso tecnico a dirlo, parlando di soltanto due “infortuni veri” e altri “infortuni di mercato”. Chiaro il riferimento proprio a Zielinski, evidente anche nel passaggio riferito direttamente al polacco: “Non devo dire altro, siete intelligenti”.

Arrivato nel 2016 in azzurro, il polacco potrebbe essere giunto al passo d’addio in quella città che gli ha regalato grandi delusioni, ma anche la gioia dello scudetto. A far pensare ad un addio imminente è anche la moglie del calciatore che su Instagram ha ricondiviso il saluto di un tifoso. Un altro segnale inequivocabile che qualcosa bolle in pentola. La certezza è che, visto l’imminente inizio del campionato, molto presto la vicenda arriverà al termine con la cessione di Zielinski in Arabia Saudita: l’Al Ahli con il suo faraonico ingaggio lo aspetta.