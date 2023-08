Stivali e tacchi per Annalisa: un compleanno da capogiro

Annalisa è sempre più sexy e su Instagram lascia davvero a bocca aperta i fan: il look da compleanno è notevole

Si è ritagliata un ruolo fondamentale, di primaria importanza, nel mondo dello spettacolo. Annalisa non vuole proprio saperne di lasciare lo scettro di regina della canzone italiana: ed i suoi tormentoni continuano a mantenere sulla cresta dell’onda.

Un successo più che meritato per la cantautrice che – al di là di canzoni capaci di diventare in brevissimo tempo veri e propri tormentoni – è considerata anche una delle donne più sexy d’Italia. Annalisa Scarrone, in arte semplicemente Annalisa, è nata a Carcare – in provincia di Savona – il 5 agosto 1985. Il suo primissimo disco prende il titolo dal suo nomignolo, ‘Nali’. Proprio grazie al successo sin dagli albori della sua carriera, rimane tra le cantanti più seguite degli ultimi dieci anni.

La sua esplosione è avvenuta grazie alla partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi‘, talent show ideato dalla donna simbolo di Canale 5 che tutt’ora continua ad avere enorme seguito. Nell’edizione del 2010 Annalisa ottenne sin da subito grandi consensi, viste capacità canore assolutamente fuori dal comune: si piazzò al secondo posto, alle spalle dell’amico Sergio Sylvestre.

Sul web il suo nome è diventato ricercatissimo, al punto che su Instagram la sexy Annalisa ha conquistato quasi 2 milioni di seguaci. Ed proprio sui social che la cantante sta brillando, visto che a cadenza quotidiana pubblica scatti davvero notevoli che ritraggono tutta la sua bellezza. Che si tratti di foto ai suoi tanti concerti o semplicemente scatti di vita quotidiana, i numeri sono sempre dalla sua parte. Ha una fan base estremamente affezionata ed i risultati si vedono tutti: oltre 13 dischi di Platino e oro, un ‘MTV Music Awards’ ed un ‘Wind Music Awards’ tra gli altri.

Il suo tour, che ha registrato numeri importanti, ha sino ad ora registrato diversi sold out: la data più attesa rimane quella del 4 novembre al ‘Forum di Assago’ di Milano. ‘Bellissima’ e ‘Mon Amour‘ – quest’ultimo divenuto recentemente disco di Platino – sono tra i suoi tormentoni più amati. Ha scritto e interpretato insieme a Fedez e J-Ax ‘Disco Paradise‘, una delle hit più ballate dell’estate. Lo scorso giugno ha partecipato al concerto di beneficenza, ideato dal marito di Chiara Ferragni, ‘Love-MI’, andato in scena a Piazza Duomo.

Compleanno e look trasgressivo: i fan pazzi di Annalisa

Il 29 giugno, in gran segreto, è convolata a nozze con il manager di Padova Francesco Muglia. Una notizia che ha fatto esplodere di gioia i suoi fan. Con l’avvento dell’estate le temperature già bollenti sono state rese ancora più elevate dagli scatti pubblicati dalla meravigliosa cantautrice.

Nelle scorse ore, in occasione del suo 38esimo compleanno, Annalisa ha voluto ringraziare i suoi fan per i tanti auguri ricevuti. Un messaggio sentito, accompagnato da una foto che è diventata subito virale. Un look davvero sexy e aggressivo dell’ex allieva di ‘Amici’ che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Pantaloncino di jeans corto ed estremamente aderente, stivali neri di pelle con tacchi a spillo, mani nei capelli ed una lunga maglia nera che dà enorme spazio alle trasparenze. Una bellezza senza tempo che, ancora una volta, ha lasciato di sasso i suoi ammiratori con un’istantanea che ha fatto letteralmente girare la testa.