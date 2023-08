Doppia clausola: l’affare Osimhen si chiude così

Doppia clausola: così si chiude l’affare Victor Osimhen. Ecco, nel dettaglio, la mossa di De Laurentiis per blindare il suo gioiello

Se il buongiorno si vede dal mattino, pardon, dalle amichevoli prestagionali, allora anche il Napoli di Rudi Garcia farà divertire i tifosi azzurri come quello del suo predecessore Luciano Spalletti.

Con una zuccata di Amir Rrahmani sugli sviluppi di un corner gli azzurri hanno avuto ragione dei tedeschi dell’Augsburg nel penultimo test match. Prosegue, dunque, senza ‘incidenti di percorso’ l’avvicinamento degli azzurri all’esordio in campionato, il 19 agosto, in casa del neopromosso Frosinone.

Eppure, a mandare in estasi i tifosi, che ancora una volta hanno gremito gli spalti del ‘Patini’ di Castel di Sangro, non è stata la convincente performance degli uomini di Rudi Garcia bensì la presentazione informale dell’erede di Kim Min-Jae.

Infatti, dopo le visite mediche a Roma, Natan Bernardo de Souza, che ha vinto il casting per ereditare la maglia del difensore sudcoreano, ha fatto una capatina al ‘Patini’ per fare la conoscenza dei suoi nuovi tifosi.

A fare gli onori di casa, manco a dirlo, Aurelio De Laurentiis che ha accompagnato Natan nel giro di campo tra l’ovazione dei tifosi.

Doppia clausola, una per l’Europa, un’altra per l’Arabia: l’affare Osimhen si chiude così

Dunque, si chiude con l’auspicato happy end la telenovela sul nome del sostituto del miglior difensore della scorsa Serie A. Tuttavia, potrebbe iniziarne un’altra dal momento che le sirene arabe non smettono di tentare Victor Osimhen.

L’Al Hilal, infatti, non ne vuole sapere di mollare la presa sull’attaccante nigeriano e così torna alla carica con un’offerta, a dir poco, stratosferica: triennale da 40 milioni di euro annui.

Una cifra che farebbe vacillare anche un asceta o un frate francescano che ha fatto voto di povertà. E, difatti, secondo indiscrezioni che circolano in rete, questa volta l’attaccante mascherato avrebbe detto di sì.

Nondimeno, il patron azzurro non ha alcuna intenzione di alzare bandiera bianca. Anzi, ha già pronta la contromossa per fare muro e blindare il suo gioiello: una doppia clausola da inserire nell’eventuale rinnovo, una, con una determinata cifra, per i club europei, e un’altra per i club dell’Arabia Saudita con un importo pari al doppio di quella prevista per i club europei.

Basterà per neutralizzare l’offensiva dell’Al Hilal? I tifosi azzurri, ovviamente, si augurano di sì confidando, in particolare, sul fatto che finora l’attaccante mascherato ha fatto prevalere le ragioni del cuore (l’amore per il Napoli e la città di Napoli) su quelle del ‘vil denaro’. In fin dei conti, i soldi non sono tutto nella vita. Sarà così anche per Victor Osimhen? Staremo a vedere.