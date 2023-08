Prestito con diritto di riscatto: colpo Napoli

By

Il Napoli, dopo aver preso Natan, pianifica il prossimo acquisto. De Laurentiis ha le idee chiare: pronta la strategia.

Si è concluso in maniera positiva il casting avviato nei giorni scorsi finalizzato a regalare a Rudi Garcia l’adeguato sostituto di Kim Min-jae, passato al Bayern Monaco in campo di 58 milioni.

La scelta, alla fine, è ricaduta su Natan prelevato dal Red Bull Bragantino per 12 milioni (tra parte fissa e bonus). Il brasiliano è già sbarcato in città e a breve firmerà il contratto da 1.2 milioni netti che lo legherà al club fino al 2028. Il primo colpo ufficiale per i Campioni d’Italia, che ora proveranno a prendere ulteriori rinforzi in modo tale da assecondare le richieste del tecnico.

Garcia, in particolare, ha fatto sapere di gradire molto l’acquisto di Teun Koopmeiners dell’Atalanta, autore di 10 reti e 4 assist nelle 33 apparizioni totalizzate nello scorso campionato. L’affare risulta possibile tuttavia risulta subordinato alla partenza di Piotr Zielinski, che ha deciso di rimettere in stand-by la trattativa relativa al rinnovo per valutare al meglio la proposta ricevuta dall’Al-Ahli. Gli arabi hanno messo sul piatto un triennale da 15 milioni all’anno mentre nelle casse dei partenopei entrerebbero circa 25 milioni.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, ritenendo il polacco sì importante nell’economia di gioco napoletana ma non imprescindibile, è pronto ad accettare la proposta tuttavia l’ultima parola spetterà al centrocampista (inseguito pure dalla Lazio). In caso di divorzio tra le parti, allora il Napoli andrebbe subito all’assalto dell’olandese valutato 40 milioni dalla Dea. Ma non finisce qua.

Napoli, pianificato il prossimo colpo

Perché la lista della spesa azzurre prevede pure l’acquisto di un sostituto di Tanguy Ndombele (non riscattato e quindi rientrato al Tottenham), capace di ricoprire al meglio il ruolo di alter-ego di André Zambo Anguissa.

L’idea è quella di prendere un mediano prestante dal punto di vista fisico che accetti di buon grado di partire spesso dalla panchina ma che sia comunque in possesso della qualità necessaria per dare un contributo fattivo alla causa. Il vice del camerunese, stando a quanto riportato da ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, verrà preso con la formula comprendente il prestito ed il diritto di riscatto. La caccia è scattata, ora resta da vedere quali piste deciderà di battere il Napoli che, con l’ingaggio di Natan, ha provveduto a risolvere la prima criticità. Garcia, nel frattempo, può sorridere. Il Napoli 2023/24, quello che cercherà di piazzare il bis in campionato, inizia a prendere forma.