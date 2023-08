Calciomercato Napoli, doppio annuncio: ecco la data

Un doppio annuncio che farà subito il presidente De Laurentiis: la data è stata già svelato, ecco quando. Tutta la verità

I tifosi del Napoli non vedono l’ora di abbracciare nuovi innesti di qualità dopo l’arrivo del centrale brasiliano Natan, arrivato nelle ultime ore a Castel di Sangro. Un momento decisivo per chiudere i prossimi colpi di calciomercato: sono ore frenetiche nella sede del ritiro azzurro.

Nelle prossime ore è atteso così il doppio annuncio da parte del numero uno della società partenopea. La verità è uscita a galla pochi minuti fa con il tweet del giornalista, che ha voluto così svelare nel dettaglio tutto quello che succederà in orbita Napoli. Un messaggio davvero particolare parlando anche della situazione relativa al trasferimento di Victor Osimhen.

Calciomercato Napoli, è tutto fatto: lo dirà subito De Laurentiis

In queste ore il numero uno del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è apparso molto tranquillo ed ironico come ha rivelato anche lo stesso giornalista Carlo Alvino. Un momento decisivo per allestire una rosa competitiva anche in Champions: a breve ci sarebbe il doppio annuncio, segnatevi la data.

Il giornalista Mario Fabbroni ha twittato a sorpresa sul suo profilo ufficiale una doppia notizia che farà felicissimi i tifosi azzurri: “Il 12 agosto ADL farà un doppio annuncio: Osimhen che ha rinnovato e Koopmeiners nuovo azzurro. Sussurri e grida, lo scenario sembra capovolto per il Napoli in poche ore. Era e resta il favorito per lo scudetto, lotterà con la Juventus senza coppe e con l’Inter”. Un momento decisivo per far tornare il sereno in casa partenopea.

Il presidente De Laurentiis potrebbe così fare il suo annuncio proprio al termine del ritiro di Castel di Sangro. Osimhen sarebbe finito sempre nel mirino dell’Arabia Saudita, ma la sua permanenza ormai sembra più vicina. Così come il colpo del centrocampista olandese dell’Atalanta, Koopmeiners, che piace da tempo alla compagine azzurra. Un innesto di qualità dopo l’arrivo di Natan per rinforzare il reparto arretrato di Rudi Garcia.