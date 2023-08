Colpo da capogiro in Serie A: ora è festa in casa Napoli

Il Napoli è pronto ad effettuare un importante colpo di calciomercato poco prima della chiusura estiva

Gli azzurri vogliono tentare di dare l’assalto al calciatore che piace moltissimo alla dirigenza ed anche all’allenatore, Rudi Garcia. Senza dimenticare che anche i tifosi ne stanno parlando sui social network ed hanno dato il proprio “consenso” a questo possibile acquisto.

A lanciare la clamorosa indiscrezione ci ha pensato direttamente il giornalista di ‘Sky Sport‘, Gianluca Di Marzio. Tanto è vero che i campioni di Italia starebbero pressando seriamente la società proprietaria del cartellino a venderlo.

Napoli, ora si fa sul serio: assalto al calciatore che piace a Garcia

Dalla Turchia arriva una clamorosa voce che vede come protagonista il Napoli, A quanto pare i partenopei sono seriamente intenzionati a riportare in Italia un volto noto della Serie A. Si tratta di Lucas Torreira, ex centrocampista di: Pescara, Sampdoria e Fiorentina. Media turchi confermano che gli azzurri vorrebbero sborsare circa 15 milioni di euro. Anche se, l’obiettivo principale degli azzurri è decisamente un altro.

Si tratterebbe di un clamoroso colpo da Champions League e porta a quello di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese è il primo della lista dei partenopei che vorrebbero seriamente portarlo sotto l’ombra del Vesuvio poco prima della fine del calciomercato estivo. L’Atalanta, però, non intende fare sconti sul suo cartellino che è di 35 milioni di euro. Anche se Gasperini vorrebbe tenerselo ancora per un altro anno.

Queste sono le parole del giornalista: “E’ un profilo che piace molto al Napoli. Il club azzurro lo seguiva già ai tempi dell’AZ Alkmaar, sta per provare a strapparlo all’Atalanta. Gli azzurri stanno forzando con gli agenti dell’olandese e con il calciatore per provare a portarlo alla corte di Rudi Garcia. Per l’Atalanta, però, l’atleta non è sul mercato e non ha intenzione di privarsene”.

Un profilo che, a dire il vero, piace anche ai tifosi che da Castel di Sangro sarebbero entusiasti di ricevere il classe ’98 nella loro squadra del cuore. Il calciatore, punto di riferimento della nazionale olandese, anche nella passata stagione si è confermato come uno dei migliori nel suo ruolo. Un calciatore che, all’occorrenza, può giocare anche dietro le punte. Abile nel fornire assist e, soprattutto, segnare tanti gol. Con un grande tiro anche dalla lunga distanza. Un calciatore che piace moltissimo al manager Garcia, pronto ad accoglierlo nella sua squadra.