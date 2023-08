Il Napoli lo riporta in Italia: che colpo a centrocampo!

Il Napoli non ha alcun dubbio ed è pronto a riportare in Italia il calciatore per rinforzare il reparto di centrocampo

Si tratterebbe di un colpo importante quello degli Azzurri che hanno messo gli occhi su uno dei suoi vecchi pupilli. Non si tratterebbe affatto della prima volta, infatti, che i partenopei seguano il calciatore. Adesso, però, le cose potrebbero decisamente cambiare.

Se ne sta parlando così tanto che potrebbero esserci delle clamorose sorprese in merito a questo possibile trasferimento dell’atleta nella squadra campione di Italia. Il centrocampo è pronto ad essere rinforzato ancora con un possibile acquisto di qualità.

Napoli, se non arriva Koopmeiners è pronto il piano ‘B’

Non è affatto un mistero che il Napoli segua con molta attenzione il centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners. Così come non lo è il fatto che l’atleta sia uno dei migliori in quel reparto nel nostro campionato di Serie A. Tanto è vero che anche le squadre straniere lo hanno puntato fortemente. Allo stesso tempo, però, si sa che l’Atalanta è una vera e propria bottega d’oro e non lascia andare facilmente così i suoi calciatori.

La richiesta del club orobico è quella di 35 milioni di euro. Un po’ troppo per il presidente De Laurentiis che insisterà fino all’ultimo e cercherà di fare abbassare le pretese. Fino a questo momento, però, la pista che porta all’olandese è molto difficile. Ed è per questo motivo che se ne sta seguendo un’altra. L’obiettivo è quello di acquistare un calciatore che non faccia per nulla fatica ad inserirsi in Serie A.

Magari qualcuno che conosca il nostro campionato. Ed il nome è spuntato: si tratta di Lucas Torreira, ex centrocampista di: Pescara, Sampdoria e Fiorentina. Secondo quanto riportato da ‘Futbol Sokagi‘ pare che il Napoli abbia offerto una cifra che si avvicina ai 15 milioni di euro alla società che detiene il suo cartellino, ovvero il Galatasaray. A quanto pare il presidente partenopeo sta aspettando solamente di ricevere il “sì” del calciatore.

Si tratterebbe sicuramente di un acquisto importante e che andrebbe a rinforzare un reparto considerato tra i più forti del campionato. Adesso, però, resterà solamente da capire su quale giocatore si dirigerà, prima della chiusura di questa sessione estiva del calciomercato. Rudi Garcia attende con ansia un altro acquisto (dopo quello di Natan dal Brasile).