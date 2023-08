Jovana Djordjevic, visione piccante: che scollatura

Jovana Djordjevic non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i suoi follower e decide di farlo con uno scatto da urlo.

Se il suo obiettivo era quello di mandare completamente ko i suoi follower allora possiamo confermare che ci è riuscita alla grande. I risultati sono tutti dalla sua parte. Ed ovviamente il riferimento è più che chiaro: una serie impressionanti di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan che continuano ad aumentare sempre di più.

Una scollatura che non sta davvero né in cielo e né in terra. Direttamente dalla Spagna, precisamente l’isola di Formentera, dove si sta godendo un periodo di meritato relax arriva la sua nuova meraviglia che non poteva affatto passare inosservata agli occhi dei suoi fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Jovana Djordjevic, scollatura da urlo: che visione

Ancora un altro grande successo dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi. La bellissima Jovana ci ha sempre abituato a questi scatti da urlo, ma in questa occasione possiamo confermare che ha davvero esagerato. Un altro selfie degno di nota è quello che arriva direttamente dal suo profilo ufficiale social. Saranno sicuramente contenti i suoi 365mila follower che non si perdono affatto un singolo aggiornamento di quello che pubblica.

Per chi non la conoscesse si tratta di una stimata modella serba ed, ovviamente, anche un personaggio noto televisivo. Non solamente in Italia (dopo la partecipazione al reality show di Mediaset), ma anche nel suo di Paese. Conosciuta, soprattutto, per essere la compagna di un ex calciatore di Serie A che ha vestito le maglie di Lazio e Chievo Verona. Il suo cognome vi aiuterà fin troppo facilmente all’atleta a cui ci stiamo riferendo.

Anzi, a dire il vero, si tratta di un ex giocatore visto che ha appeso gli scarpini al chiodo per via dei suoi troppo infortuni. Stiamo parlando di Filip Djordjevic che non ha reso quanto avrebbe dovuto. Ritornando alla sua compagna la notiamo in uno scatto semplicemente fantastico. Un lato ‘A’ assoluto protagonista ed una visuale semplicemente da sogno. Occhi che fissano l’obiettivo della fotocamera, filo di trucco che non deve mai mancare in queste occasioni e si va a comandare a Formentera.

Il mare ed il cielo azzurro fanno da cornice in questo scatto, ma l’assoluta protagonista non può che essere lei. Semplicemente una ‘Dea’, così come ribadiscono i suoi fan nei commenti.