“Deve giocare”, addio Napoli: chiesta la cessione

Prima che la sessione estiva di calciomercato giunga alla sua conclusione, il Napoli potrebbe lasciar partire uno dei suoi campioni d’Italia.

Durante l’estate attualmente in corso, il Napoli è stato fra le società di Serie A che meno ha cambiato l’assetto della squadra.

Dopo l’addio di Luciano Spalletti e conseguente arrivo in panchina di Rudi Garcia, il patron Aurelio De Laurentiis ha principalmente fronteggiato la separazione da Cristiano Giuntoli, uomo simbolo del calciomercato azzurro, nel frattempo trasferitosi alla Juventus. Poi è stato confermato Pierluigi Gollini e nel contempo ceduto a peso d’oro Kim Min-Jae al Bayern Monaco.

In attesa di ufficializzare l’arrivo in rosa del sostituto del difensore sudcoreano, ovvero il brasiliano Natan dal Red Bull Bragantino, il Napoli è alle prese con la necessità di evitare musi lunghi. In seguito al ritiro di Dimaro, dove il tecnico francese ha conosciuto meglio la squadra a disposizione e dopo i primi lavori più puntuali nella parentesi di Castel di Sangro, è possibile capire su chi Garcia conterà e chi invece è più giusto che cambi aria.

In questo secondo gruppo dovrebbe rientrare Gianluca Gaetano. Nelle ultime stagioni sportive il napoletano è stato storico protagonista della promozione della Cremonese in Serie A e ha preso parte anche a momenti salienti che hanno condotto il Napoli alla vittoria del campionato, ma ora necessita di maggiori certezze sul futuro.

Napoli, l’agente chiede la cessione: “Deve giocare”

Il noto agente Mario Giuffredi, che cura anche gli interessi di Gianluca Gaetano, è stato presente per alcuni giorni in entrambi i ritiri estivi del Napoli. A Dimaro ha curato il rinnovo poi confermato di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano ha firmato con la squadra partenopea un accordo praticamente a vita, poiché scadrà nel 2028. Nel quartier generale abruzzese, invece, si sono discusse le situazioni di Politano, Mario Rui e Gaetano, fra alcune altre.

Se Matteo Politano resterà a Napoli e negozierà il rinnovo alla pari di Mario Rui, cercato invano non molto tempo fa da mister Sarri affinché lo raggiungesse alla Lazio, per Gianluca Gaetano si cerca una soluzione diversa. Il procuratore l’ha confermato, intervenendo in diretta ai microfoni di ‘TV Play – Calciomercato.it’: “Nei prossimi giorni parleremo del suo futuro, deve andare a giocare. Deve esprimere il suo talento, giocando”. Mario Giuffredi ha affermato di augurarsi che la volontà del club sia questa e che avvenga in prestito. I prossimi giorni, a ridosso dell’inizio del campionato, si deciderà la comune miglior opzione.