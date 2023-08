Cifra da capogiro: il Napoli stavolta affonda il colpo

Aurelio De Laurentiis vuole regalare un colpo scudetto al suo Napoli, avanza con decisione un big in Serie A per la maglia azzurra.

I campioni di Italia hanno il budget necessario per accontentare la rivale in campionato, strappandole un elemento di grande qualità e affidabilità. Un colpo voluto da De Laurentiis per allargare il ventaglio di scelte in vista anche della Champions League.

Seppur a piccoli passi, anche il mercato in entrata del Napoli sta trovando una sua quadratura. L’erede di Kim è stato trovato, al centro della difesa giocherà Natan, che arriverà dal campionato portoghese e vorrà essere la rivelazione della prossima stagione in Serie A.

Il campionato, per altro, inizierà proprio con l’incontro Frosinone-Napoli, i campioni di Italia vanno sul campo di una neopromossa e per l’occasione potrebbero mettere in campo un altro acquisto: un big della Serie A è pronto per vestirsi d’azzurro.

Napoli, sta arrivando un top player: i dettagli

È proprio Aurelio De Laurentiis ad avere un pallino, un centrocampista in grado di aggiungere muscoli, qualità e gol pesanti. Ha segnato dieci gol nella scorsa stagione in campionato con ben due triplette e la consapevolezza anche di meritare uno step successivo, che possa portarlo a lottare da protagonista per la difesa dello scudetto e l’arrembaggio europeo in Champions League. Il Napoli si avvicina a Koopmeiners, l’olandese dell’Atalanta è un grande obiettivo dei campani.

Nella rivoluzione bergamasca potrebbe partire anche il solido centrocampista, un calciatore che ha dimostrato tutto il suo valore nelle due stagioni italiane e al mondiale del Qatar. Affidabile e di grande fisicità, segna gol pesanti e sa essere utile sia in mediana ma anche avanzandolo: l’ideale per Garcia nel 4-2-3-1. Una mossa non a caso sul piano tattico, il tecnico andrebbe a inserire l’orobico direttamente come trequartista per dare al reparto centrale una solidità granitica nell’avanzare con o senza palla.

Il Corriere del Mezzogiorno ha avanzato questa ipotesi, se ci sarà un incastro giusto. Intanto, dovrebbe partire Zielinski per liberare un posto in mezzo al campo (il polacco è incerto tra il rinnovo e il calcio arabo), e poi si tenterà l’assalto finale per il calciatore dei bergamaschi. 35 milioni per l’Atalanta, il Napoli potrebbe spingersi a tanto per un elemento ritenuto fondamentale da Gasperini che, per dargli spazio, ha sacrificato un fedelissimo come Freuler. L’opzione Koopmeiners al Napoli resta, sarebbe un gran bel colpo soprattutto in ottica europea.