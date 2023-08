Dayane Mello, visione di spalle che lascia di sasso

Dayane Mello è sempre più protagonista nell’estate delle influencer, l’ex naufraga e gieffina della tv italiana è davvero ammaliante per i fan.

Uno scatto inedito compare sul suo profilo social, sempre molto attenzionato da parte dei fan, che crescono sempre più. Tra gossip e foto ammalianti, la Mello diventa protagonista in questi primi giorni d’agosto.

Il popolo del web sta riscoprendo sempre più le forme di una delle showgirl più apprezzate dal pubblico. E non è un caso come, con l’avanzare delle voci di gossip, siano anche aumentati i numeri e i like raggiunti, come nel caso di Dayane Mello.

La modella è chiacchierata per l’amicizia con Tomaso Trussardi, ex di Michelle Hunziker, anche se ancora non ci sono news ufficiali sui due, è bastato un evento insieme a Paestum (e un abbraccio in particolare) per scatenare le fantasie degli appassionati dei gossip. Una ipotesi che ha allargato l’interesse sulla Mello, che in piscina si mostra al massimo della forma.

Mello, un lato b da urlo

Dayane Mello è un influencer ormai lanciata, in attesa di scoprire se siano vere o false le voci sul suo privato, eccola in tutta il suo splendore prendere il relax. Un weekend di pura estasi per la sudamericana, che si conferma come uno dei personaggi più amati sui social, anche grazie a questo tipo di scatti. Con una prospettiva decisamente particolare, i fan notano il lato b perfetto di Dayane Mello.

Una marea di like e commenti sotto le foto sono la logica conseguenza, la showgirl è sempre più intrigante e vuole essere ancora protagonista nella tv italiana. Un lavoro da svolgere con la prossima stagione, ma per il momento è meglio allargare ancora di più la platea sui social, partendo dai dati raccolti su Instagram dopo aver superato il milione di fan. Numeri di un certo peso, confermando come sia anche una delle influencer più seguite sul piano commerciale, potendo così avere la garanzia di una solidità del brand da poter abbinare alle sue immagini.

In Sicilia, quindi, un altro bel colpo per rilanciarsi, le foto la mostrano in splendida forma e con tanti like che arrivano anche dagli altri personaggi del mondo della tv. Come nel caso dell’amica Aida Yespica, tornata ad essere virale anche con foto da brividi per il pubblico maschile, e di altri personaggi del web con una platea importante alle spalle.