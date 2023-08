10 milioni: annuncio e colpo Napoli, tifosi in estasi

Tifosi azzurri al settimo cielo, annuncio a sorpresa: 10 milioni di euro per il colpo del Napoli. Ecco tutTi i dettagli

Improvvisa accelerata del Napoli sul fronte dell’erede di Kim Min-Jae. Quando i tifosi azzurri stavano ormai esaurendo la pazienza per le varie trattative avviate e poi subito tramontate, ecco il colpo a sorpresa che li manda al settimo cielo.

Dunque, siamo davvero vicini all’epilogo della telenovela sul sostituto del difensore sudcoreano che, per la verità, non ha appassionato i tifosi e neanche il tecnico Rudi Garcia.

E come ogni soap opera che si rispetti, anche il finale di quella relativa al difensore che deve raccogliere la difficile eredità del nuovo calciatore del Bayern Monaco regala un colpo di scena.

Infatti, il nome in questione non è mai stato sotto la lente di ingrandimento dei media. Insomma, è un nome nuovo a conferma che, a dispetto dell’accusa di immobilismo, i responsabili delle strategie di mercato del club azzurro hanno sempre lavorato nell’ombra per evitare interferenze o fughe di notizie che avrebbero potuto compromettere il buon esito della trattativa.

Napoli e Natan sempre più vicini: 10 milioni il costo dell’operazione

Ci siamo. La lunga attesa è terminata. Rudi Garcia ha finalmente il tanto invocato sostituto di Kim Min-Jae nel pacchetto arretrato azzurro.

E, come è facile intuire, non è né Max Kilman né Kevin Danso, che ha appena prorogato di due anni il suo contratto in essere con il Lens, i due nomi ‘caldi’ negli ultimi giorni.

Ebbene, come preannunciato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, giornalista di Sky Sport e tra i massimi esperti di calciomercato, “procede bene la trattativa per portare in azzurro Natan: la base per l’accordo dovrebbe aggirarsi intorno ai 10/11 milioni di euro totali”.

Quindi, è Natan Bernardo de Souza, il classe 2001 ormai ex del club brasiliano del Red Bull Bragantino, il sostituto del miglior difensore della scorsa Serie A. Sempre come anticipato sul suo sito da Gianluca Di Marzio, il dialogo tra i due club è andato avanti in maniera positiva tanto che, come auspicato dalle parti, è arrivata la fumata bianca.

Dunque, dopo un lungo scouting il Napoli ha scelto Natan Bernardo de Souza per sostituire il difensore sudcoreano, perno della retroguardia dell’ex tecnico azzurro Luciano Spalletti. Ebbene, tocca al brasiliano ex del Red Bull Bragantino, primo acquisto dei campioni d’Italia, l’arduo compito di non far rimpiangere Kim Min-Jae.