Giuntoli scatenato: doppia cessione in Serie A

Il nuovo football director bianconero è pronto a cedere due giovani interpreti: interessano a un club di Serie A

La Juventus lavora incessantemente soprattutto sul mercato in uscita perché quello in entrata è tutto sommato sistemato (salvo sorprese dell’ultimo minuto legate al futuro di Vlahovic).

Il nuovo football director della società Cristiano Giuntoli ha come scopo sfoltire la rosa per dare a Massimiliano Allegri una squadra completa in ogni reparto e pronta alla prossima stagione che si prospetta essere quella del riscatto dopo l’ultima passata più in tribunale che sul terreno di gioco.

Comunque Giuntoli, dopo aver piazzato Arthur alla Fiorentina e in attesa di liberarsi di Zakaria e Pellegrini, le altre due questioni più urgenti da risolvere, ha ricevuto una doppia offerta da parte di un club di Serie A interessato a due dei migliori giovani della rosa. Settimana prossima dovrebbe essere decisiva per capire meglio se la trattativa si concluderà o meno.

Juventus, Salernitana su Miretti e Nicolussi Caviglia

Secondo Sky Sport, la Salernitana vorrebbe mettere le mani su due centrocampisti italiani presenti nel roster bianconero: Fabio Miretti e Hans Nicolussi Caviglia. Paulo Sousa vorrebbe entrambi per potenziare il proprio centrocampo in vista di una stagione che vorrebbe coronare con qualcosa di importante, di più della “semplice” salvezza.

L’anno scorso, a differenza del primo nella massima serie, la squadra ha mostrato lampi di grande gioco e i tifosi sono convinti che qualcosa di grande possa essere raggiunto. Molto passa chiaramente dalla società che dovrà scegliere calciatori funzionali al gioco del portoghese.

Sia Miretti che Nicolussi Caviglia accetterebbero volentieri la proposta dei campani: per il secondo sarebbe un ritorno, ha già giocato l’anno scorso in prestito, per il primo invece sarebbe la prima esperienza al di fuori del contesto Juventus. Potrebbero inserirsi subito nel contesto tattico della Salernitana diventando imprescindibili.

Il summit tra le due società è previsto per settimana prossima. La Juventus cercherà di capire meglio le intenzioni dei granata, così come la formula che vorrebbero mettere sul piatto per convincere la società bianconera.

Molto dipenderà dall’intenzione dei due prodotti del settore giovanile bianconero: da parte loro non avrebbero problemi ad accettare in quanto alla corte di Sousa avrebbero una maglia titolare praticamente certa con Allegri che avrebbe già dato il suo assenso all’operazione non considerandoli fondamentali.