Il Napoli all’assalto del Barcellona coi soldi di Osimhen

A Napoli è ancora aperta la questione Osimhen, con il nigeriano ancora possibile partente. Ma De Laurentiis si cautela guardando a Barcellona.

Che ne sarà di Victor Osimhen? La grande stella del Napoli continua ad avere un futuro molto incerto, nonostante le voci di un rinnovo imminente. La firma sul contratto ancora non c’è, e i ritardi lasciano aperta la porta a qualsiasi soluzione, anche quella di un suo – a questo punto clamoroso – addio al Napoli. Per questo De Laurentiis si sta cautelando, e a quanto fanno sapere dalla Spagna nel mirino ci sarebbe un giocatore del Barcellona.

Una notizia allo stesso buona e cattiva, per i tifosi partenopei. La parte negativa, com’è ovvio, è quella che riguarda il bomber nigeriano. A lungo indicato, nei mesi scorsi, come sicuro partente, Osimhen sembrava essersi riavvicinato al Napoli, al punto che qualche giorno fa il suo rinnovo è stato dato quasi per certo. Adesso lo spettro della cessione della stella ex Lille torna a farsi sentire, anche se non sarà facile trovare un club in grado di spendere le cifre che vuole De Laurentiis.

La buona notizia è che, se non altro, con i soldi dell’ipotetica cessione di Osimhen il Napoli potrà finalmente sbloccare il suo mercato in entrata. Per adesso, l’unico vero acquisto è stato Elia Caprile, preso dal Bari, l’altra società della famiglia De Laurentiis, e subito girato in prestito all’Empoli. Insomma, un’estate decisamente sottotono per i campioni d’Italia, che nel frattempo hanno perso il pilastro della difesa, Kim Min-jae, ancora non sostituito.

Il Napoli pensa al dopo Osimhen: obiettivo di lusso dal Barcellona

Ma nell’ipotesi in cui effettivamente il bomber partenopeo dovesse venire ceduto per i 140 milioni richiesti dalla società, allora il nome su cui andare sarebbe quasi certo.

O almeno così scrive la testata spagnola ‘El Nacional’, che segnala come nei sogni di De Laurentiis ci sarebbe il brasiliano Raphinha. Il 26enne ex Leeds viene da un’annata da 10 gol e 12 assist con Barcellona, che però non sono bastati a convincere Xavi a considerarlo un titolare della sua squadra. Per 60 milioni, il Barça lo lascerebbe andare.

L’indiscrezione spagnola, però, sembra per adesso poco credibile. Prima di tutto per le possibilità di cedere a quelle cifre Osimhen questa estate. L’opzione segnalata da ‘El Nacional’ parla dell’Arabia Saudita, ma non è sicuro che il nigeriano accetterebbe una simile offerta, in questo momento della sua carriera. Poi, c’è in gioco lo stipendio di Raphinha, fuori scala per i parametri del Napoli (6 milioni a stagione). Inoltre, il brasiliano non sostituirebbe Osimhen, ma al massimo Lozano.