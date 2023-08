Rudi Garcia batte i pugni: richieste fatte, colpo di scena

Il nuovo allenatore del Napoli Rudi Garcia è impaziente, e aspetta le mosse della società sul mercato: tre le richieste nello specifico

Il mercato del Napoli, fino ad ora, è stato praticamente nullo. Il riscatto di Giovanni Simeone e il rinnovo del prestito di Pierluigi Gollini non vanno ad influenzare la rosa che pochi mesi fa si è laureata Campione d’Italia e l’acquisto di Elia Caprile dal Bari, girato subito in prestito all’Empoli, è un ottimo colpo in prospettiva ma, per l’appunto, non sarà un fattore nella prossima stagione.

Alla squadra azzurra servono profili che siano pronti a dare immediatamente il proprio contributo, a rinforzare ulteriormente la rosa e a coprire i buchi lasciati dai partenti e da ulteriori possibili cessioni. Ed è proprio questo che, sembra, sarebbe al centro dei pensieri per il nuovo allenatore Rudi Garcia, che pare abbia fatto delle esplicite richieste alla società.

Napoli, le richieste di Garcia: tra ruoli da coprire e conferme fondamentali

Il primo obiettivo sarebbe quello di intervenire nelle posizioni rimaste scoperte, a causa di cessioni e mancati riscatti. La partenza di Kim Min-jae, accasatosi al Bayern Monaco dietro pagamento della clausola rescissoria, ha privato gli azzurri del miglior difensore dell’ultima Serie A.

Se, dopo tanti nomi e tante trattative, sembra sempre più vicino l’arrivo del brasiliano Natan dal Red Bull Bragantino per sostituire il coreano, che pare aver battuto la concorrenza di altri profili associati al club azzurro quali Max Kilman e Robin Le Normand, per il secondo gli azzurri sembrano ancora in alto mare.

La rosa partenopea ha anche perso Tanguy Ndombélé, non riscattato dopo una stagione sottotono e dunque rientrato al Tottenham. Per sostituire il francese, Rudi Garcia avrebbe scelto uno dei profili più in vista degli ultimi anni di Serie A, ovvero Teun Koopmeiners, centrocampista in forza all’Atalanta che, però, i bergamaschi sarebbero molto restii a cedere dopo aver salutato pedine importanti quali Jérémie Boga e Rasmus Højlund.

Un eventuale acquisto dell’olandese andrebbe a rafforzare, e non poco, il centrocampo dei Campioni d’Italia, che per le prime giornate di campionato sarà privo di un elemento fondamentale come André-Frank Zambo Anguissa, e che potrebbe anche perdere Piotr Zieliński, in scadenza di contratto nel 2024 e che, senza rinnovo al ribasso, potrebbe anche salutare, e in questo caso il tecnico richiederebbe un sostituto all’altezza.

Situazione simile per Hirving Lozano: anche il contratto del Chucky scadrà il prossimo anno e, al contrario del polacco, sembra molto più vicino alla cessione dopo quattro anni tra pochi alti e molti bassi. Anche in questo caso, Garcia vorrebbe un sostituto che possa coprire il vuoto lasciato dal numero 11, e che la dirigenza sembrerebbe aver individuato in Tetê, attaccante dello Shakhtar Donetsk che potrebbe svincolarsi.

In attacco, però, la questione che tiene banco è quella relativa a Victor Osimhen. Il capocannoniere del campionato è richiestissimo da tanti top club europei e dai ricchissimi sauditi, ma per lo scacchiere tattico azzurro è a dir poco fondamentale. Ecco perché una delle richieste di Rudi Garcia è la sua conferma ufficiale, magari con un rinnovo che allontani le sirene straniere.