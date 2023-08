Mercato Napoli, regalo a sorpresa per Garcia: colpo da 25 milioni

Mercato Napoli, ecco il regalo a sorpresa per il tecnico Rudi Garcia, che si prepara ad accogliere il rinforzo tanto richiesto. L’affare è da 25 milioni di euro ed accende i sogni di mercato dei tifosi azzurri. Andiamo a vedere le ultime notizie su questa trattativa.

Il Napoli è atteso da uno dei momenti storici più delicati della sua storia recente. Parte, infatti, ai nastri di partenza con l’obiettivo, per nulla semplice da perseguire, di provare a bissare quanto fatto nella passata stagione. Per di più è chiamato a farlo senza due dei principali artefici, vale a dire Luciano Spalletti, l’allenatore, e Kim Min-Jae, che nel frattempo si è accasato al Bayern Monaco. Sono arrivati al posto del corano il brasiliano Natan ed al posto del tecnico Rudi Garcia, che ora dunque apre le braccia per un nuovo potenziale innesto. L’affare è da 25 milioni e si tratta di un profilo che può davvero regalare tante gioie al popolo partenopeo.

Mercato Napoli, nuovo innesto per Garcia

In casa Napoli ci sono dei punti interrogativi che non si può non tenere in considerazione. Per Piotr Zielinski e Victor Osimhen c’è lo spauracchio rappresentato dalle offerte arrivate dall’Arabia Saudita. Ed ovviamente gli azzurri non hanno nessuna intenzione di restare a guardare ed anzi si stanno muovendo con decisione.

Per sostituire, eventualmente, il bomber nigeriano il Napoli ha individuato come primo profilo quello di Jonathan David, attaccante canadese fortissimo che il Lille valuta 50 milioni e più. Ovviamente si valutano anche dei piani alternativi visti i costi di questo affare ed in tal senso il primo nome è quello di Youssef En-Nesyri. Bomber del Siviglia, è un profilo che mette tutti d’accordo in casa Napoli. Con il senso del gol innato, ha voglia di cambiare aria e di provare una nuova esperienza dopo i trionfi portati a casa in Andalusia.

En-Nesyri al Napoli, nome nuovo

Di piede mancino, è un bomber molto strutturato dal punto di vista atletico e fisico. Nella stagione che ci siamo lasciati alle spalle ha trovato la via della rete, tra tutte le competizioni, per 18 volte in 47 partite. In Liga ha dovuto fare i conti con un rendimento ben al di sotto delle aspettative per gli andalusi, che hanno bisogno di vendere e che lo valutano circa 25 milioni di euro.