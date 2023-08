Nuovo colpo di scena: assurdo Luis Alberto

Rientrato forse addirittura prima del previsto il caso Luis Alberto, con lo spagnolo che ha chiesto scusa a Sarri e compagni per l’accaduto

E fu così che, per il terzo anno consecutivo, la Lazio ha dovuto sopportare le bizze di Luis Alberto o durante il ritiro, come accaduto pochi giorni fa, o addirittura prima dell’inizio dello stesso, come accadde sia l’anno scorso che nel 2021, all’alba del corso targato Maurizio Sarri.

Dopo aver lasciato il centro sportivo di Formello alla vigilia della partenza per Birmingham – saltando anche la doppia seduta in programma – lo spagnolo ha riflettuto. E ha capito di aver sbagliato. Difendendo comunque i motivi della scelta che lo avevano portato a compiere un gesto di cui francamente non se ne sentiva il bisogno.

In un clima già precedentemente surriscaldato dalle frizioni tra Sarri e Lotito in tema di mercato – i due si sarebbero poi chiariti complici anche i due nuovi acquisti messi a segno subito dal patron capitolino – l’ammutinamento di Luis Alberto non è affatto stato gradito. La pretesa, smentita dalla sua agenzia – la You First – ma sostanzialmente poi confermata dal calciatore, di ricevere 140mila euro promessi dalla società per precedenti obiettivi raggiunti, non può essere da sola motivo di un tale comportamento. Che infatti nascondeva altro.

Il fantasista iberico sta benissimo a Roma e vorrebbe prolungare la sua permanenza nella squadra: il non aver trovato ancora l’intesa per il prolungamento del rapporto ha oltremodo indispettito il calciatore. Che poi si è reso conto di aver sbagliato.

Luis Alberto, prima le scuse poi il reintegro in gruppo

Secondo quanto riferito con dovizia di particolari dal ‘Corriere dello Sport‘, il calciatore avrebbe chiesto scusa per il suo comportamento, sia ai suo tecnico che ai compagni. Successivamente, nelle stanze del Presidente, è avvenuto l’incontro tra i suoi agenti e Claudio Lotito in persona, necessario per far sì che il calciatore potesse rientrare da subito in gruppo per allenarsi. Richiesta ovviamente accettata, con annesso sospiro di sollievo di Sarri che, al di là della delusione umana per l’atteggiamento dello spagnolo, non vuole rinunciare alla sua classe. A maggior ragione ora che non c’è più il Sergente, tra l’altro sostituito da Kamada, il cui arrivo è stato ufficializzato dal club.

Luis Alberto è stato dunque reintegrato in gruppo da subito. Sorrisi, scherzi, ma anche tanto impegno hanno contraddistinto il ritorno sull’erba di Formello dell’estroso calciatore. Solo una cosa è rimasta scoperta: la trattativa per il rinnovo. Lotito vuole attendere che lo spagnolo non si renda protagonista di altri colpi di testa prima di mettere nero su bianco la firma su un contratto pluriennale che dovrebbe legare il ‘Mago’ alla Lazio ancora per molti anni.