Salta l’esordio, il Napoli resta senza parole

La seconda parte del ritiro estivo del Napoli conta con una prima conseguenza piuttosto invalidante: gli azzurri all’esordio dovranno fare a meno del calciatore simbolo.

Il Napoli di Rudi Garcia conclude il suo fine settimana nel ritiro di Castel di Sangro, in Abruzzo, con una pessima notizia.

Ai box ci sono innanzitutto Kvaratskhelia e Osimhen, alle prese con il lavoro personalizzato in seguito rispettivamente a un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro e un infortunio muscolare. Due situazioni che nei prossimi giorni potrebbero rientrare, ma è un’altra a tenere in allarme su tutte.

Si tratta dello stato fisico di Franck Anguissa. La società ha condiviso il consueto report sulla seduta di allenamento degli azzurri ed stato è reso noto che il centrocampista camerunese ha dovuto fermarsi per un fastidio alla gamba destra. Lo stesso ha necessitato di ulteriori accertamenti, già svolti con conseguente diagnosi.

Insieme allo staff medico del Napoli, infatti, il giocatore è stato presso la Clinica Pineta Grande per gli accertamenti strumentali, i quali hanno evidenziato un infortunio non da poco, ovvero una distrazione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Anguissa ha già avviato l’iter riabilitativo e in base allo stesso saranno monitorati i progressi, ma è possibile fare comunque una stima di quanto tempo impiegherà per tornare a disposizione del gruppo.

Napoli, stop Anguissa: salterà l’inizio della stagione, ecco quali gare

Tra circa quindici giorni la nuova stagione di Serie A avrà inizio e il Napoli esordirà il 19 agosto nel pomeriggio di Frosinone contro la neo-promossa. Due settimane saranno la scadenza minima per consentire a Frank Anguissa un iniziale recupero, per cui c’è da immaginare che il centrocampista, già leader con Rudi Garcia per i pregressi condivisi al Marsiglia, salterà la sfida di campionato in trasferta.

Verosimilmente lo stesso accadrà per la prima allo Stadio Diego Armando Maradona, ossia la gara fissata contro il Sassuolo alla seconda giornata di campionato, la quale si disputerà domenica 27 agosto. È molto probabile che per rivedere il centrocampista azzurro bisognerà allora attendere l’appuntamento contro la Lazio del prossimo 2 settembre, anche in questo caso sarà una gara casalinga. Poi ci sarà lo stop per le Nazionali e ci sarà tutto il tempo per rimettersi in pari e ricominciare al pieno delle forze e nel miglior stato fisico per ritornare senza più dubbi al riannodarsi della stagione.