L’annuncio che gela il Napoli: ora è giallo Osimhen

Il giornalista-amico del formidabile attaccante nigeriano lancia un’indiscrezione che mette in subbuglio i tifosi

Non scherziamo. O meglio, mettiamo subito in chiaro che la possibilità non esiste, che è prossima allo zero.

Questo è quello che hanno pensato praticamente tutti i tifosi azzurri dopo aver letto le dichiarazioni di un giornalista, Oma Akatugba, che ha il privilegio di essere amico di Victor Osimhen. Ovvero, come hanno stabilito le prestazioni e i risultati della scorsa stagione, l’attaccante più forte della Serie A. Nonché, assieme a Kvaratskhelia, punta di diamante del Napoli chiamato a difendere sul campo lo Scudetto conquistato nella precedente annata.

Corteggiato durante tutta la scorsa primavera da tanti top club europei – con le società della Premier Leegue disposte a far follie pur di accaparrarsi il suo cartellino – l’africano è stato letteralmente blindato dal patron De Laurentiis. Dopo aver ceduto, a causa della clausola presente sul suo contratto, un pezzo da novanta come Kim Min-Jae, e aver ceduto ai desideri di Cristiano Giuntoli di entrare a far parte dello staff dirigenziale della Juve, il presidente non poteva mostrare debolezza sulla questione Osimhen.

Alzando un muro da 150 milioni e oltre, il numero uno azzurro si è ripromesso di sedersi al tavolo delle trattative per rinnovare il contratto dell’attaccante, che scade a giugno 2025. L’occasione sarebbe stata anche propizia per un cospicuo adeguamento dell’ingaggio, dato che al giocatore i suddetti club britannici avrebbero promesso ponti d’oro. Ecco, finora l’intesa sul prolungamento dell’accordo non è stata trovata, lasciando dunque margine per qualche rumor di troppo. Peccato che la fonte dell’ultima indiscrezione possa rivelarsi credibile e circostanziata.

Osimhen in Arabia Saudita? Le parole fanno tremare una città intera

“Forse potrebbe indossare un altro blu? Un blu leggermente più scuro? I miei amici in Arabia Saudita mi riferiscono di essere ottimisti soprattutto considerando la volontà del calciatore“.

Victor Osimhen, è partita la lusinga di marca saudita (LaPresse) – Napolicalciolive.comQuesto quanto dichiarato dal succitato giornalista ai microfoni di UEFA.com. Il riferimento alla supposta nuova squadra dell’ex Lille è ovviamente un club della Saudi Pro League, il campionato che sta facendo letteralmente mambassa di campioi provenienti dal Vecchio Continente. Nello specifico parliamo dell’Al-Hilal, il sodalizio che ha già tesserato gente come Kalidou Koulibaly, ex compagno di Osimhen al Napoli, Ruben Neves e un certo Sergej Milinkovic-Savic. E la cui maglia risponde alla descrizione fatta da Akatugba.

Per il momento dall’entoruage del calciatore non sono arrivate né conferme né smentite alla possibilità che il centravanti lasci Napoli per approdare in Arabia. Certamente la lusinga economica è di quelle importanti, ma non si può trascurare l’ambizione a livello sportivo. Con Osimhen che aveva dichiarato più volte di voler recitare ancora un ruolo da protagonista nella prossima Champions League. I tifosi azzurri stanno facendo tutti gli scongiuri del caso: perdere Osimhen significherebbe probabilmente iniziare a vedersi scucito di dosso, già ad agosto, un pezzo di Scudetto.