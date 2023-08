La Serie A saluta un altro campione, vola in Arabia: cifra monstre

I soldi della Saudi Pro League stanno condizionando le trattative, non solo in Italia. Il ruolo del fondo PIF.

Un altro talento della massima serie italiana potrebbe presto cambiare maglia.

Il nostro campionato, quindi, oltre a pagare carenze strutturali che di fatto comportano un basso livello di ricavi, ora deve guardarsi le spalle da un altro concorrente con una liquidità senza precedenti. Oltre ad essere una Lega che in tema di diritti tv sta perdendo sempre più posizioni, ora è dietro Premier, Liga e Bundesliga, con la forbice che non accenna a diminuire come mostrano le difficoltà a chiudere le trattative per il bando 2024-2029, Via Rosellini ora deve contrastare l’avanzata del Public Investment Funf (PIF). I

Il fondo sovrano dell’Arabia Saudita che controlla, oltre all’80% del Newcastle, anche il 75% del capitale di quattro squadre della Saudi Pro League. Le compagini sono: Al-Hilal, Al-Ahli, Al-Ittihad e Al Nassr,

Parliamo di un bancomat praticamente senza fondo, nessun possibile rivale minimamente avvicinabile ad un portafoglio che conta circa 550 miliardi di euro. Proprio una delle quattro squadre guidate dal fondo governato da Yasir Al-Rumayyan, presidente non esecutivo del Newcastle, sta lanciando l’ultimo assalto ad un Campione d’Italia.

L’Al Ahli non ci sta: assalto milionario a Zielinski

C’è una squadra molto attiva in queste momento, con grande voglia di fare la spesa in Italia. Come riporta calciomercato.it, l’Al Ahli starebbe per chiudere l’acquisto dalla Roma di Roger Ibanez. Ai giallorossi andrebbero circa 30 milioni, cifra di assoluto rispetto per un prospetto non tra i più propositivi nell’ultima annata della squadra di Jose Mourinho. La stessa proprietà sta invece tornando su un profilo già inseguito un mesa fa, quando Piotr Zielinski disse no al trasferimento in Arabia Saudita.

Il calciatore attualmente sta concludendo il ritiro con gli azzurri a Dimaro. Il polacco sembrava aver trovato l’intesa per prolungare il suo rapporto con i partenopei, ma qualcosa sarebbe andato storto. Il centrocampista infatti non vorrebbe rinunciare al compenso pieno previsto nell’ultimo anno di contratto, mentre avrebbe acconsentito ad un corposo taglio, da almeno un milione, per gli anni dal 2024 al 2027.

Lo stallo sul prolungamento ha cambiato l’umore delle parti in causa. Da un lato il giocatore si aspettava riconoscenza per aver accettato la riduzione dell’ingaggio e non aver portato il contratto scadenza, dall’altro De Laurentiis ora spinge per monetizzare una cessione. Al momento, l’Al Ahli per l’ex Udinese ha offerto 20 milioni, il Napoli vorrebbe 30 ma probabile che tra i 22 e i 25 si possa chiudere.

Molto più alta invece la posta per il centrocampista. Dopo aver chiuso i colpi Firmino Mendy, Mahrez e Allan Saint-Maximin, per Zielinski ci sarebbe un triennale da 12 milioni netti a stagione, almeno quattro volte quello che incasserebbe rinnovando con i Campioni d’Italia. Se l’affare andasse in porto, Garcia e il ds Meluso investirebbero la cifra su Teun Koopmeiners.

Per l’interno olandese, 25 anni, scadenza 2025, la prima proposta, rifiutata dagli orobici, è stata di 30 milioni. I nerazzurri chiedono 40, ma a metà strada si potrebbe trovare la quadra, considerate anche le pressioni dell’oranje che vorrebbe giocarsi le sue chance in Champions.