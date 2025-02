Calciomercato: svolta improvvisa, Osimhen il nuovo bomber

Il nigeriano continua ad essere al centro di diverse trattative e voci di calciomercato. Ecco cosa sappiamo e quale sarà il futuro del giocatore

Victor Osimhen incanta in Spagna e continua a pensare con attenzione al suo futuro. La volontà del nigeriano è quella di poter tornare il prima possibile nei campionati che contano. Per questo motivo si sta spingendo con forza per trovare una soluzione che possa andare bene a lui.

Secondo quanto riferito da Cammaroto su Napoli Magazine, c’è una possibilità per Osimhen in vista del calciomercato estivo che nessuna ha mai preso in considerazione. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dei diretti interessanti. Il nigeriano ha comunque le idee molto chiare e spera di poter riuscire a raggiungere l’obiettivo.

Calciomercato: Osimhen in attacco, novità importante

In questo momento Osimhen è principalmente impegnato a chiudere nel migliore dei modi la stagione con il Galatasaray. I giallorossi hanno dimostrato con il nigeriano di poter ambire a traguardi importanti. Al termine dell’annata, però, le strade si separeranno e l’attaccante tornerà al Napoli. In modo temporaneo?

Molto probabilmente sì. Ma c’è uno scenario che Cammaroto non esclude. E bisogna dire che anche Corbo di Repubblica ha aperto a questa possibilità: ovvero una permanenza di Osimhen al Napoli. Molto difficile considerato quanto successo in passato, ma la partenza di Kvaratskhelia lo scorso calciomercato potrebbe magari spingere il nigeriano a sposare il progetto azzurro con Conte in panchina. Le possibilità sono minime se non pari a zero, ma si tratta di un qualcosa da tenere in considerazione soprattutto se non dovesse arrivare l’offerta giusta.

Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Di certo una permanenza porterà Osimhen a rinnovare il contratto e questo si preannuncia un altro scoglio importante. Poi naturalmente il calciomercato regala sempre delle sorprese e non possiamo escludere nulla.

Mercato Napoli: Osimhen verso l’addio

Nonostante si parli di permanenza, la soluzione ideale per Osimhen sembra essere quella di una partenza durante il prossimo calciomercato. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire meglio cosa succederà e dove andrà a giocare l’attaccante.