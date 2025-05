Napoli: si sblocca l’affare grazie allo scambio con Simeone

Vincere lo scudetto e confermarsi, non come successo nel 2024. È questo l’obiettivo del presidente del Napoli per l’anno prossimo.

Quindi, mentre squadra e allenatore si concentrano per scrivere una nuova pagina storia, De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sarebbero già al lavoro per programmare l’estate di calciomercato che verrà, dove il club partenopeo vorrà essere ancora una volta protagonista con acquisti mirati per andare a rinforzare la rosa di Antonio Conte, o di chiunque sederà in panchina.

Tanti nomi nel corso di queste settimane sarebbero stati accostati alla formazione azzurra, ma fra tutti uno in particolare sembrerebbe prossimo a trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Si sblocca l’affare per il Napoli: accordo vicino

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, prossimo a mettere a segno il primo colpo in vista della prossima stagione. Nel corso di questi giorni si è parlato con insistenza di Kevin De Bruyne e Jonathan David, ma prima che questi due si vestiranno d’azzurro ne passerà di tempo. Ci vuole tempo, ed il primo ad esserne consapevole è Aurelio De Laurentiis.

A fronte di questo il presidente partenopeo si sarebbe cominciato a muovere su altri fronti, anche perché il Napoli va rinforzato in più reparti, non solo in attacco e a centrocampo. Saranno diverse ma soprattutto tante le operazioni che caratterizzeranno l’estate azzurra, anche perché c’è da costruire una squadra che possa essere competitiva non solo in Italia ma anche in Europa. E di solito rose forti si costruiscono dalle fondamenta, ed è per questo che il primo acquisto del Napoli potrebbe essere proprio un portiere.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi de La Stampa, il club partenopeo è pronto a stringere la presa su Vanja Milinkovic-Savic, da sempre il preferito per andare a sostituire tra i pali Alex Meret, che al 21 di maggio non ha ancora firmato alcun rinnovo di contratto.

Scambio con Simeone: i dettagli dell’affare

Vanja Milinkovic-Savic è prossimo a diventare il nuovo portiere del Napoli. Negli uffici di Castelvolturno hanno deciso: all-in sul serbo anche qualora dovesse restare firmando un nuovo contratto. Un po’ di sana competizione non fa mai male, soprattutto quando ci sono tante partire da giocare tra Coppa Italia, campionato e Champions League.

Per abbreviare i tempi il Napoli potrebbe pagare la clausola rescissoria da 20 milioni di euro presente nel contratto di Milinkovic-Savic per evitare di entrare in un loop infinito con il Torino, ma secondo La Stampa le due società potrebbero sedersi al tavolo ed intavolare uno scambio che possa vedere coinvolto anche il Cholito Simeone. In quel caso l’argentino compirebbe il viaggio inverso rispetto al portiere, che sbarcherebbe in azzurro comunque tramite il pagamento di un leggero conguaglio a favore del club di Cairo.