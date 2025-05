Napoli: svolta improvvisa, lo Scudetto finanzia il colpo

Il titolo rappresenterebbe una svolta importante anche dal punto di vista economico per i partenopei. E i guadagni potrebbero consentire di chiudere una operazione

L’eventuale vittoria dello Scudetto si preannuncia fondamentale anche dal punto di vista economico. Sono diversi i soldi che entreranno nelle casse del club azzurro e alcuni di questi saranno utilizzati per finanziare gli acquisti. Secondo quanto riferito da Cammaroto, il Napoli avrebbe intenzione di utilizzare la metà di questi introiti per riuscire a dare al prossimo tecnico o a Conte una rosa di assoluto livello.

L’operazione di calciomercato si preannuncia molto complicata sin da ora, ma in aiuto potrebbe arrivare lo Scudetto. Parte degli introiti per la vittoria del titolo sono pronti ad essere utilizzati dal Napoli per rendere la rosa ancora più completa e andare a prendere un calciatore di livello. Per il momento siamo nel campo delle suggestioni anche perché non si hanno certezze su molte cose. Ma i partenopei lavorano già sul calciomercato e presto si entrerà nel vivo in diverse trattative.

Calciomercato Napoli: affare con il Bologna, decisivo lo Scudetto

Il Napoli potrebbe fare un calciomercato ricco la prossima estate. I soldi delle cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia e gli introiti dello Scudetto dovrebbero consentire a Manna di avere una cifra importante a disposizione e per questo motivo il direttore sportivo si sta muovendo sin da subito per andare a chiudere delle operazioni di livello.

E una di queste potrebbe essere quella di Castro. L’argentino del Bologna è un obiettivo di calciomercato da tempo del Napoli e lo Scudetto è pronto ad arrivare in aiuto per chiudere questa operazione. I partenopei sono alla ricerca di un calciatore con determinate caratteristiche e per battere l’Inter ci vorrà una proposta economica importante sia ai felsinei che allo stesso giocatore e per questo motivo gli introiti del titolo si preannunciano decisivi per riuscire ad avere la meglio sulla concorrenza.

Ad oggi sia Napoli che Bologna hanno come priorità quella di andare a chiudere nel migliore dei modi il campionato. Poi si penserà al calciomercato e non è da escludere che si possano sedere al tavolo per parlare della situazione Castro.

Mercato Napoli: Castro resta un obiettivo

A prescindere dallo Scudetto, Castro resta un obiettivo del Napoli per il prossimo calciomercato. Ad oggi resta una operazione non semplice vista la forte concorrenza dell’Inter.

Ma lo Scudetto potrebbe dare una mano molto importante al Napoli nella corsa a Castro. Naturalmente la strada per l’estate è lunga e le speranze di vedere l’argentino in azzurro non sono svanite.