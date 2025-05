Dal Napoli all’Inter: si chiude per David, l’annuncio dal Belgio

I partenopei continuano ad essere molto attivi sul calciomercato e il canadese resta un obiettivo per quanto riguarda il club azzurro

Lo Scudetto non ferma il lavoro di Manna. Il direttore sportivo dei partenopei continua a lavorare in modo intenso sul calciomercato con l’obiettivo di arrivare all’incontro con Conte con diverse trattative a buon punto. Secondo le ultime notizie per de Bruyne si può parlare di un affare destinato ad essere concluso in davvero poco tempo. Il giocatore è pronto a dire sì agli azzurri e presto si attende l’annuncio ufficiale. Ma il belga non è l’unica operazione che a Castel Volturno si vuole chiudere. L’altro nome in cima alla lista è quello di David.

Come sappiamo nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra David e il Napoli per fare un punto della situazione in ottica del prossimo calciomercato. Le richieste del giocatore sono molto chiare e la concorrenza di Inter, Juventus e i club inglesi non facilita l’operazione. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire come si evolverà meglio la situazione.

Calciomercato Napoli: svolta David, le ultime

La Juventus ci ha provato per David come l’Inter, ma il Napoli fino a qualche giorno fa sembrava essere in netto vantaggio nella corsa al canadese. Naturalmente l’eventuale cambio in panchina potrebbe condizionare e non poco la scelta finale del giocatore e vedremo cosa succederà nel giro di davvero poco tempo.

Intanto, però, dal Belgio arrivano degli aggiornamenti che confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi. Il Napoli, secondo le informazioni di Tavolieri, ha fatto una buona impressione a David e l’offerta è quella più alta. Tutte cose che fanno pensare ad una conclusione positiva della trattativa magari già nelle prossime settimane e prima dell’apertura ufficiale della sessione di calciomercato. Il fatto che il canadese si svincolerà il 30 giugno rappresenta un aspetto favorevole per i partenopei.

Il matrimonio fra David e il Napoli dunque sembra essere molto vicino. ADL dovrebbe aver sbaragliato la concorrenza con una proposta che Tovalieri ha definito sensazionale ed è pronto a piazzare un colpo di calciomercato molto importante. Fino a quando non c’è l’ufficialità non possiamo escludere nulla, ma i partenopei vogliono alzare ancora di più il livello e sono pronti a puntare sul David per rendere l’attacco ancora più forte.