Napoli, salta tutto: ADL è una furia, cosa succede con De Bruyne

Era tutto pronto. Il Napoli era pronto ad intascare i soldi della cessione del calciatore, ma qualcosa ha ribaltato le carte in tavola.

L’ex azzurro farà dunque ritorno in Serie A, con Aurelio De Laurentiis che potrebbe trovarsi di conseguenza in difficoltà, soprattutto nell’ottica dell’affare De Bruyne. Il mancato riscatto del calciatore ha infatti mandato su tutte le furie il presidente partenopeo, non solo perché così facendo il Napoli non incasserà una bella cifra, ma anche perché c’è il serio rischio che i tempi per il campione belga possano slittare per via di un rientro tutt’altro che previsto.

Salta tutto: Napoli spiazzato, ADL una furia

Terminata la stagione il Napoli tirerà le somme definitive per cominciare a programmare con ambizione e voglia la prossima, che rimanga o meno Antonio Conte in panchina. Al momento nulla è stato ancora deciso, con il salentino che nel corso della festa di oggi non ha completamente chiuso la porta ad una permanenza.

Se da un lato questa notizia fa ben sperare il popolo partenopeo, dall’altra ne è arrivata una che ha fatto andare su tutte le furie Aurelio De Laurentiis, che potremmo dire essere stato colto completamente alla sprovvista. Era tutto pronto ed organizzato, il Napoli era prossimo a firmare le carte per la cessione a titolo definitivo del calciatore, ma dal nulla il club per il quale ha giocato in prestito nel corso di questa stagione ha deciso di rispedirlo in Italia.

Stando a quanto comunicato in una nota ufficiale pubblicata nelle scorse ore, l’Everton ha deciso di non esercitare il riscatto di Jesper Lindstrom, che dunque farà ritorno a Napoli dopo una stagione da 30 presenze, tre assist ed addirittura zero gol in tutte le competizioni con la maglia dei Toffees.

Cosa succede adesso con Kevin De Bruyne

Jesper Lindstrom potrebbe cambiare i piani del Napoli in ottica De Bruyne, o almeno questo è quello che vorrebbero leggere le rivali allo scudetto della formazione partenopea nella prossima stagione. Il rientro dello svedese non intaccherà l’arrivo in azzurro del campionato belga, che a quanto pare avrebbe anche già comprato casa in città come anticipato dal presidente Aurelio De Laurentiis nel corso della parata di oggi.

Il ritorno di Lindstrom resta comunque un rebus da risolvere al più presto, a meno che Antonio Conte, o chiunque arrivi in panchina al suo posto, non decida di rivalutarlo e fare affidamento su di lui nella prossima stagione. La sensazione, però, è che si viaggi verso il divorzio, con Lindstrom che farà ritorno a Napoli giusto per liberare il suo armadietto dalle ultime cose ed andare via una volta e per tutte.