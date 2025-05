Napoli, colpo in Premier per 35MLN: beffato il Liverpool

Vinto il quarto tricolore della sua storia, il Napoli si sarebbe dato alla pazza gioia nel calciomercato, tra De Bruyne, David e non solo.

Stando alle ultime notizie, infatti, oltre al campione belga, il club campione d’Italia potrebbe accogliere dalla Premier League un altro rinforzo importante. Stiamo parlando di un attaccante che nel corso di questa stagione è stato assoluto protagonista in Inghilterra, offrendo non solo continuità ma anche prestazioni di un certo livello che gli hanno permesso di finire non solo nel mirino dei partenopei, ma anche del Liverpool.

Tra le due destinazioni potrebbe però preferire Napoli, mosso anche dal fascino di lavorare con un allenatore come Antonio Conte (forse).

Napoli scatenato: dopo De Bruyne altro colpo in Premier

Il Napoli è letteralmente scatenato sul calciomercato. Forte del tricolore appena vinto, Aurelio De Laurentiis si sarebbe subito messo al lavoro insieme al direttore sportivo Giovanni Manna per allestire una rosa in grado di competere nella prossima stagione non solo in Italia ma anche e soprattutto in Europa.

Le ambizioni di ambiente e Club sono aumentate, non a caso si sta cercando di portare in Serie A un campione assoluto come Kevin De Bruyne. Il belga potrebbe però non essere l’unico calciatore di livello che il Napoli ha intenzione di strappare alla Premier League, campionato dove oramai tutti ambiscono di giocare.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di TMW, proprio come nello scorso calciomercato invernale, anche in questo estivo il Napoli farà un tentativo per Antoine Semenyo, esterno d’attacco anglo-ghanese del Bournemouth, classe 2000, che in questa stagione con la magia delle Cherries ha collezionato 42 presenze, 13 gol e 7 assist in tutte le competizioni. Numeri importanti che gli varrebbero non solo la noma di erede designato di Khvicha Kvaratkshelia, ma anche il forte interesse dei campioni d’Inghilterra del Liverpool.

Affare in Premier: il Napoli ha pronti 35MLN

Battere la concorrenza di un club come il Liverpool non sarà assolutamente semplice, ma il Napoli è certo di avere tutte le carte in regola per strappare alla formazione di Arne Slot Antoine Semenyo. Ovviamente l’ultima parola spetterà al ragazzo, con il Bournemouth che si limiterà ad assistere e valutare le offerte che gli verranno presentata.

La base d’asta è alta, molto, anche perché il classe 2000 in questa stagione ha dimostrato di avere le qualità per fare la differenza ad altissimi livelli. A fronte di questo le Cherries valuterebbero il cartellino di Semenyo tra i 30 ed i 35 milioni di euro, cifra che il Napoli non avrebbe problemi a spendere considerati gli introiti delle cessioni di Kvaratkshelia ed Osimhen. Da capire però se il ragazzo sarà la prima scelta di Giovanni Manna, che nel frattempo non ha mai perso di vista Alejandro Garnacho.