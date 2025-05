Napoli: scambio con lo United, Osimhen sblocca la trattativa

I partenopei sono pronti a chiudere una operazione importante con i Red Devils nel prossimo calciomercato. La chiave è sempre il nigeriano

L’Arabia resta una possibilità per Osimhen, ma attenzione al Manchester United. Gli inglesi non hanno assolutamente tirato i remi in barca nella corsa al nigeriano e proveranno fino alla fine a piazzare un colpo di assoluto livello come l’attaccante del Galatasaray. Un rinforzo che consentirebbe ad Amorim di avere a disposizione un calciatore importante oltre che naturalmente un profilo di esperienza a livello internazionale.

Secondo le informazioni di De Maggio, il Manchester United difficilmente soddisferà le richieste avanzate dal Napoli sulla clausola rescissoria e pensa ad uno scambio nel prossimo calciomercato per magari sbloccare l’affare. Si parla di una cifra cash intorno ai 40 milioni di euro più un calciatore importante e di assoluto livello per i partenopei. Ad oggi è una semplice ipotesi che dovrà essere confermata nel prossimo futuro, ma resta una possibilità da tenere in considerazione.

Calciomercato Napoli: possibile scambio con lo United

L’operazione McTominay sta portando il Napoli a guardare con attenzione in Premier per andare a rinforzare la rosa a disposizione del prossimo tecnico. E la carta Osimhen potrebbe consentire ai partenopei di provare a chiudere una operazione importante oltre che naturalmente alzare il livello della qualità della rosa e avere un sostituto di Lukaku di assoluta garanzia.

Stando alle ultime indiscrezioni, il nome che il Manchester United avrebbe offerto al Napoli nell’affare Osimhen sarebbe quello di Hojlund. Il danese non rientra più nei piani dei Red Devils e su di lui c’è anche il forte interesse dell’Inter. Ma i partenopei potrebbero sfruttare la carta Osimhen per anticipare la concorrenza e portarlo in rosa già nel prossimo calciomercato. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di una offerta di 40 milioni di euro più l’ex Atalanta per convincere Manna a lasciar partire il nigeriano.

Il Napoli potrebbe aprire considerato il fatto che parliamo di un calciatore molto importante come Hojlund oltre che un vecchio pallino di calciomercato di Manna. Per adesso è una ipotesi tutta da verificare visto che non si hanno delle conferme ufficiali e l’Al-Hilal non molla la presa per Osimhen. Naturalmente una chiamata del Manchester United potrebbe portare il calciatore a cambiare idea e aprire al ritorno in Europa. I partenopei sono comunque pronti a sedersi al tavolo soprattutto se si dovesse parlare di Hojlund.