David, niente Napoli: accordo con un altro club in Italia

Nel corso di questi giorni si è parlato tanto di Jonathan David in orbita Napoli, ma il futuro del canadese non sarà in azzurro.

Stando alle ultime notizie, infatti, il numero 9 del Lille avrebbe raggiunto un accordo con un altro Club di Serie A, che sfruttando il momento di stallo in casa Napoli per via delle situazioni Kevin De Bruyne e Antonio Conte, si è inserito con decisione nelle trattative convincendo il ragazzo a preferire questa destinazione, ma soprattutto questo progetto tecnico piuttosto che quello partenopeo.

Ovviamente l’ultima parola non è ancora stata detta, ma la sensazione è che la strada intrapresa possa non avere come meta finale Napoli.

Niente Napoli per David: svelato dove giocherà

Oramai si credeva che Jonathan David potesse diventare un nuovo calciatore del Napoli, ma invece così non sarà. I contatti delle scorse settimane tra la dirigenza partenopea e gli agenti del ragazzo hanno sì permesso di registrare degli importanti passi in avanti nella trattativa, ma questi non sono stati seguiti dall’affondo decisivo del Club di De Laurentiis.

Questo ha consentito alla concorrenza di inserirsi in maniera silenziosa nelle trattativa, spostando a sorpresa l’ago della bilancia a proprio favore, anche perché al momento non sono previsti rilanci da parte del Napoli. Una situazione del genere vede clamorosamente il Club partenopeo ritrovarsi dunque a rincorrere, ma l’impressione è che oramai la trattativa sia sfuggita di mano, con Jonathan David sì pronto a sbarcare in Italia, ma non per firmare con gli azzurri.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni si è registrato un forte interesse della Juventus per l’attaccante canadese del Lille, occasione di mercato che la Vecchia Signora starebbe per il momento però solo sondando, anche perché i nomi in cima alla lista dei desideri di Cristiano Giuntoli (e Antonio Conte ?) restano quelli di Viktor Gyokeres e Victor Osimhen.

Futuro Jonathan David: svelata tutta la verità

Attorno al futuro di Jonathan David potrebbe scoppiare una vera e propria telenovela dopo che la Juventus si sarebbe fatta avanti nelle scorse ore comunicando il suo interesse per il calciatore. Si tratta comunque di contatti esplorativi che presto potrebbero essere seguiti anche da una prima offerta ufficiale sulla quale Cristiano Giuntoli starebbe accuratamente lavorando.

La sensazione, però, è come scritto anche dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, ogni tentativo della Juventus per David rischia di essere vano, anche perché sul giocatore si sarebbe mosso largamente in anticipo il Napoli, che per quanto sia fermo al momento, gode della preferenza del ragazzo, affascinato dall’idea di poter vestire la maglia azzurra e di lavorare insieme ad un top mondiale come Antonio Conte (a patto che rimanga).