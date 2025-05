Napoli: maxi affare con il Bologna, quattro giocatori coinvolti

L’asse tra i partenopei e i felsinei potrebbe diventare sempre più calda nelle prossime ore. Gli azzurri sono pronti a chiudere una nuova operazione

Il Napoli è molto attivo sul calciomercato. Il summit con Conte ha portato ADL a fare delle promesse importanti al proprio tecnico per portarlo a restare. Per questo motivo Manna in queste ore sta lavorando in modo molto intenso per andare a chiudere operazioni molto importanti in entrata. De Bruyne e David sono sempre più vicino, ma attenzione anche all’asse con il Bologna.

Secondo le informazioni di Calcio Napoli 24, i partenopei sarebbero davvero vicini a chiudere una operazione di calciomercato con il Bologna. Si tratterebbe di una maxi operazione con quattro giocatori coinvolti. Per il momento si è ancora nel campo delle ipotesi e delle valutazioni. Ma il Napoli ha intenzione di accelerare per chiudere questa operazione e ci sono diverse questioni da valutare prima di arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Calciomercato Napoli: operazione con il Bologna, le ultime

Il Napoli e il Bologna nelle prossime settimane potrebbero sedersi al tavolo per una trattativa molto importante. I partenopei avrebbero individuato in un calciatore dei felsinei un obiettivo principale per il calciomercato estivo e presto si dovrebbe entrare nel vivo della trattativa.

Il giocatore in questione è Beukema. Il Napoli avrebbe individuato nel difensore del Bologna il giusto rinforzo per il reparto difensivo e il centrale ha dato il suo via libera al trasferimento. Ora bisognerà trovare l’accordo con i felsinei e non è affatto semplice considerata la richiesta del club rossoblu. Per privarsi dell’olandese nel prossimo calciomercato ci vogliono almeno 40 milioni di euro e non è da escludere che si possa ragionare sulla possibilità di inserire alcuni giocatori in questa trattativa.

Stando alle informazioni di Calcio Napoli 24, il Bologna seguirebbe da vicino Raspadori, Ngonge e il rientrante Zerbin. Magari i partenopei decideranno di mettere sul piatto due dei tre calciatori per abbassare il prezzo in ottica calciomercato estivo. Al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in futuro sul possibile trasferimento di Beukema al Napoli.

Mercato Napoli: possibile scambio con il Bologna

Ngonge e Zerbin rappresentano i due calciatori giusti per provare a sbloccare Beukema al Napoli senza spendere molto. Raspadori resta comunque un’altra ipotesi da tenere in considerazione visto l’interesse del Bologna nei suoi confronti.

Molto difficile che in una trattativa possano essere inseriti tutti e tre insieme. Ma mai dire mai considerato che il Napoli ha bisogno di sfoltire la rosa nel prossimo calciomercato.