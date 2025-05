Asse Napoli-Atletico: Lobotka la chiave, via libera allo scambio

I rapporti fra i due club sono ottimi e si potrebbe ragionare sulla possibilità di uno scambio nel prossimo calciomercato: ecco i dettagli

Sarà un Napoli molto diverso da quello che abbiamo visto ad oggi. La conferma di Conte è un primo passo sicuramente fondamentale per il futuro del club, ma il tecnico leccese sta chiedendo comunque rinforzi per poter essere competitivi non solo per quanto riguarda il campionato. L’obiettivo è quello di fare molto bene in Champions League e non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere un quadro più chiaro.

Secondo le informazioni di alcuni media, l’Atletico Madrid avrebbe messo nel mirino Lobotka per il prossimo calciomercato anche se per il momento non si hanno certezze. L’interesse nei confronti dello slovacco potrebbe aprire ad una ipotesi di scambio. Per adesso si è nel campo delle valutazioni e per questo motivo non ci resta che attendere i prossimi giorni per capire meglio cosa potrà succedere in futuro.

Calciomercato Napoli: colpo dall’Atletico, scambio con Lobotka

Il futuro del Napoli e di Lobotka è tutto da scrivere. Antonio Conte spera in una permanenza dello slovacco, ma la clausola di 25 milioni di euro potrebbe consentire al giocatore di lasciare i partenopei. Ma non è da escludere che l’Atletico Madrid possa optare per uno scambio con l’obiettivo di abbassare il cash economico e piazzare una operazione comunque molto importante per alzare il livello della qualità del centrocampo.

Il nome che potrebbe fare a caso del Napoli è quello di Molina. Il terzino argentino non rientra assolutamente nei piani dell’Atletico Madrid e i Colchoneros sono pronti a metterlo sul piatto nel prossimo calciomercato per arrivare a Lobotka. Non si preannuncia affatto una operazione semplice per diversi motivi, ma un tentativo da parte degli spagnoli non è da escludere visto che Simeone ha individuato lo slovacco come nome principale per il centrocampo.

Di certo ci sarà da battere una folta concorrenza visto che anche il Barcellona ha messo nel mirino Lobotka. Ma l’Atletico Madrid ha pronta la carta Molina per sbaragliare le carte durante la prossima sessione di calciomercato e strappare il calciatore al Napoli.

Mercato Napoli: scambio Lobotka-Molina?

Possibile scambio fra Lobotka e Molina nel prossimo calciomercato visto la necessità da parte del Napoli di dover andare a prendere un vice Di Lorenzo in estate.

Per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non ci sono stati contatti diretti fra Napoli e Atletico, ma resta comunque una pista da seguire con attenzione.