Dalla B al Napoli: Manna prende il nuovo Spinazzola

Il direttore sportivo dei partenopei continua a guardare con molta attenzione ai giovani e si potrebbe chiudere per una operazione importante per il futuro

Il Napoli programma con attenzione il futuro. La conferma di Conte consentirà ai partenopei di poter iniziare a definire le prossime mosse per rendere la squadra ancora più completa. Lo sguardo principale sarà rivolto ai rinforzi in grado di dare una mano sin da subito ai compagni. Ma il direttore sportivo sta lavorando anche per le stagioni che verranno e non è da escludere che si possano mettere nero su bianco operazioni con profili giovani.

Secondo le informazioni di tmw, il Napoli avrebbe messo nel mirino il nuovo Spinazzola. È un giocatore da tempo finito sulla lista di Manna, ma l’ultimo campionato lo ha portato ad essere uno dei possibili obiettivi per il prossimo calciomercato. Naturalmente al momento si è nel campo delle ipotesi perché non è affatto una trattativa semplice da chiudere. Ma un tentativo i partenopei sono intenzionati a farlo e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro.

Calciomercato Napoli: svolta in difesa, nel mirino il nuovo Spinazzola

Per adesso il Napoli ha altre priorità e quindi non ci attendiamo delle novità importanti in questa trattativa. Ma con il passare delle settimane non è da escludere che ci possa essere un tentativo per capire eventualmente la fattibilità dell’operazione e magari anche le cifre per portare a casa un giocatore dal futuro assicurato.

Il giocatore in questione è Niccolò Fortini. Il classe 2006 arriva da una stagione di assoluto livello con la Juve Stabia e la Fiorentina non avrebbe alcuna intenzione di cederlo. Ma naturalmente davanti alla proposta del Napoli nel prossimo calciomercato non è da escludere che si possa iniziare a trattare la sua partenza. Lovisa, ds dei campani, lo ha definito come il nuovo Spinazzola e un tentativo è da tenere tenere in considerazione.

Naturalmente Fortini ha ancora ampi margini di crescita e il Napoli potrebbe decidere di acquistarlo nel prossimo calciomercato per poi magari darlo in prestito. Per adesso si è nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Mercato Napoli: Fortini resta un obiettivo

Fortini resta un obiettivo del Napoli per il prossimo calciomercato e vedremo cosa succederà nel prossimo futuro. Il terzino, comunque, ha davanti una carriera importante e anticipare il suo arrivo potrebbe consentire di anticipare le big.

La priorità del Napoli in questo momento sono altre. Poi si ragionerà anche alle operazioni cosiddette secondarie e Fortini rappresenta un profilo da tenere in considerazione.