Napoli, ADL accontenta Conte: nuovo affare da Bologna

Il Napoli è pronto a sferrare l’assalto vincente in casa Bologna per un nuovo affare suggestivo. Ecco l’intreccio da urlo in vista della prossima stagione

Novità interessanti in casa azzurra per puntellare la rosa del futuro di Antonio Conte. L’allenatore del Napoli continuerà la sua avventura per le prossime stagioni: un intreccio suggestivo per ambire a grandi palcoscenici. Spunta il nuovo affare da Bologna per incrementare il tasso tecnico della formazione azzurra. Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese: la promessa è una promessa.

Il ds Manna cercherà così di accontentare subito Antonio Conte. Il matrimonio continuerà almeno per la prossima stagione con il desiderio di fare la voce grossa anche in Champions League. Spunta il nuovo affare da Bologna come svelato da Radio Marte: ecco l’intreccio decisivo con il club emiliano. Il presidente De Laurentiis è pronto ad annunciare Kevin De Bruyne: il campione belga non vede l’ora di indossare la maglia azzurra iniziando la sua avventura dai primi di giugno. Pochi minuti fa è arrivata una nuova indiscrezione di calciomercato: ecco la verità.

Calciomercato Napoli, sprint da Bologna: l’affare che non t’aspetti

Come svelato pochi minuti da Radio Marte, Santiago Castro resta l’alternativa numero uno a Romelu Lukaku. L’attaccante argentino è uno dei profili richiesti da Antonio Conte: occhio anche alla pista che porta a Moise Kean. Nella riunione con il presidente De Laurentiis, si è parlato già di calciomercato: la richiesta dell’allenatore del Napoli sarà esaudita.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per regalare così le prime gioie ai tifosi partenopei che si aspettano colpi di scena. Il Napoli è pronto a sognare in grande in vista della prossima stagione dopo il trionfo dello Scudetto. Una voglia pazzesca per ambire a grandi palcoscenici: ecco l’intreccio suggestivo con il club emiliano.

Santiago Castro è uno dei profili interessanti per rinforzare l’attacco del Napoli: seguito a lungo anche dall’Inter, l’argentino classe 2004 è pronto per il definitivo salto di qualità dopo l’exploit con la maglia del Bologna. Già protagonista in Champions, non vede l’ora di prendere la miglior decisione possibile per il suo futuro. Dieci gol stagionali potrebbero così bastare per firmare con il Napoli: il ds Manna potrebbe così accontentare subito Conte. Una nuova svolta decisiva per la prossima stagione: ecco la novità interessante in vista della prossima stagione.