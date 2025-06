Napoli, il centrale arriva dallo United: l’ha chiesto Conte

Il Napoli continua a monitorare attentamente i possibili esuberi da Manchester. Dopo l’affare McTominay il ds Manna potrebbe chiudere per un nuovo affare suggestivo in Serie A

Calciomercato Napoli, nuovo affare con lo United: l’intreccio

Come svelato dal portale Napoli Network, il presidente De Laurentiis vorrebbe chiudere subito per il nuovo colpo in difesa. Spunta l’idea del centrale inglese, Harry Maguire, in uscita dal Manchester United. Già a gennaio è stato accostato alla squadra di Antonio Conte, ma ci sarebbe l’ok dell’allenatore del Napoli.

Maguire è stato protagonista anche in Nazionale per tanti anni, ma alcuni errori del passato hanno influito sul suo percorso di crescita. Può vantare una grande esperienza a livello internazionale per ambire a grandi palcoscenici anche in Serie A: il Napoli è pronto a chiudere per l’affare decisivo in difesa.

