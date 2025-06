Napoli, nuova freccia per Conte: Juventus anticipata

Il Napoli è alla ricerca di nuovi profili interessanti per puntellare la rosa di Antonio Conte. Spunta il nuovo profilo per sognare grandi palcoscenici: l’intreccio in Serie A

Novità importanti per annunciare subito nuovi colpi in vista della prossima stagione. Il presidente De Laurentiis entrerà nel vivo dopo i tanti profili monitorati dal direttore sportivo Giovanni Manna. Spunta l’intreccio in Serie A per rinforzare le corsie esterne a disposizione dell’allenatore azzurro.

Un nuovo affare in Serie A per anticipare la Juventus in ottica futura. Spunta un nuovo affare per rinforzare così la rosa a disposizione di Antonio Conte, che ha ricevuto garanzie sul fronte calciomercato. L’allenatore del Napoli ha optato per continuare il matrimonio con ADL per cercare di essere protagonisti anche in Champions League. Urgono rinforzi in ogni zona del campo per incrementare il tasso tecnico della formazione azzurra: ecco il possibile colpo sulle fasce.

Calciomercato, sprint per la fascia: l’affare in Serie A

La dirigenza partenopea vorrebbe subito annunciare nuovi affari in vista della prossima stagione. Spunta un innesto di qualità per rinforzare le fasce di Antonio Conte: l’intreccio con il presidente De Laurentiis.

Come svelato dal portale CalcioNapoli24, il ds Manna sta valutando numerose piste per rinforzare le corsie esterne di Antonio Conte. Nelle ultime ore è spuntato fuori il profilo del brasiliano Dodo, in procinto di lasciare la Fiorentina. Accostato negli ultimi giorni alla Juventus, potrebbe subito vestire la maglia azzurra.

Il terzino della Fiorentina si è messo in mostra sotto la guida di Italiano e Palladino attirando le big europee. Dodo vorrebbe continuare la sua carriera in Serie A: Juventus e Napoli proveranno così a duellare ancora per il terzino brasiliano. Il ds Manna vorrebbe subito accelerare le trattative per sognare sempre più in grande.

Dodo è un profilo interessante visto che può giocare sia in una difesa a quattro che come quinto. Il brasiliano è nel pieno della maturità sportivo dopo essere cresciuto tanto nella fase di non possesso. Spunta il nuovo affare decisivo per sognare in grande in vista della prossima stagione. Ecco l’intreccio con la Fiorentina che lo valuta intorno ai 20-25 milioni di euro: il brasiliano è pronto a prendere la miglior decisione possibile.

Si sogna in grande per chiudere subito un nuovo colpo in Serie A: il Napoli intende fare sul serio già dal mese di giugno per preparare la prossima stagione.