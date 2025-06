Napoli: addio Anguissa, lo scambio sblocca l’affare

Il futuro del centrocampista camerunense continua ad essere lontano dai partenopei e ci potrebbe essere una ipotesi di scambio

Nonostante un rinnovo e la volontà da parte di Conte di trattenerlo in rosa, il futuro di Anguissa sembra essere sempre più lontano dal Napoli. Il centrocampista continua a spingere per trovare una soluzione diversa e per questo motivo si sta provando a trovare un giusto compromesso. Non semplice visto che i partenopei non hanno intenzione di mollare la presa molto facilmente sulla trattativa.

Secondo le informazioni di Yagiz Sabuncouoglu, il Napoli ha detto no a due offerte arrivate dal Besiktas in questa sessione di calciomercato. Ma i turchi nelle prossime settimane potrebbero provare a sbloccare la situazione mettendo sul piatto uno scambio. Una vicenda destinata sicuramente a tenere banco ancora per diverso tempo visto che la volontà di Anguissa è davvero molto chiara: ossia cambiare squadra. Per questo motivo non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per avere un quadro molto più chiaro.

Calciomercato Napoli: Anguissa verso la partenza, c’è la possibilità di uno scambio

Il futuro di Anguissa è ancora tutto da scrivere. Il centrocampista camerunense da tempo starebbe ragionando sulla possibilità di andare ad iniziare una esperienza differente rispetto alla precedente. Per adesso il Napoli sembra avere chiuso a questa chance rifiutando tutte le proposte arrivate dal Besiktas. Ma i turchi potrebbero andare a sbloccare il tutto mettendo sul piatto una proposta differente.

C’è un calciatore che potrebbe davvero essere molto utile al Napoli nel prossimo calciomercato. Parliamo naturalmente di Gedson Fernandes del Besiktas. Il centrocampista è un profilo che si sposerebbe alla perfezione con il modo di giocare di Conte e per questo motivo il suo inserimento nella trattativa per Anguissa magari consentirebbe al Napoli di aprire ad una partenza del camerunense nel corso delle prossime settimane.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Il Besiktas non ha assolutamente messo sul piatto Gedson Fernandes e vedremo se lo farà nel prossimo calciomercato per provare a sbloccare l’affare Anguissa.

Il Besiktas non sembra essere intenzionato a mollare la presa su Anguissa nel prossimo calciomercato e Gedson Fernandes potrebbe rappresentare la carta giusta per sbloccare la trattativa.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi. Non ci resta che attendere nei prossimi giorni per capire se questa trattativa potrà sbloccarsi oppure no.