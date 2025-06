Napoli: svolta Osimhen, pagano la clausola

Il calciomercato dei partenopei sembra dipendere molto anche dal futuro del nigeriano. E c’è la possibilità di andare la cessione a breve

Le strade del Napoli e di Osimhen si potrebbero separarsi a breve. Il giocatore, reduce da una grandissima stagione al Galatasaray, ha detto no alla proposta araba per continuare a giocare in Europa. La possibilità di una permanenza in Turchia resta sul tavolo, ma c’è una novità importante che arriva dalla Francia. Un qualcosa da tenere in considerazione anche perché il calciatore non ha alcuna intenzione di non continuare ad ambire in grande.

Secondo le informazioni di footmercato.net, un club sembra essere pronto a piazzare una operazione di calciomercato molto importante andando a prendere Osimhen. Per il momento si è nel campo delle ipotesi e delle valutazioni del caso. Naturalmente la speranza del Napoli è che si possa chiudere l’operazione di davvero poco tempo per consentire a Manna di avere un giocatore a disposizione di assoluto livello per sognare in grande.

Calciomercato Napoli: prendono Osimhen, i dettagli dell’operazione

Il Napoli spera di poter cedere Osimhen in tempi brevi anche per riuscire ad investire in entrata. Per adesso siamo nel campo delle ipotesi anche perché non ci sono delle certezze. Ma il club sembra essere pronto a mettere sul piatto una proposta importante per strappare il calciatore alla concorrenza e rinforzare il proprio reparto.

Secondo le indiscrezioni di footmercato.net, il Manchester United sarebbe ritornato con forza su Osimhen mettendo sul piatto una proposta di 12 milioni di euro al calciatore e la disponibilità a pagare la clausola rescissoria senza contropartite nel prossimo calciomercato. Resta da capire se da parte del nigeriano ci sarà la volontà di chiudere una operazione simile considerato anche che parliamo di una squadra che non ha avuto delle difficoltà in questa stagione e quindi non è facile per il giocatore accettare.

Naturalmente si tratta di una questione che terrà banco ancora per diverso tempo. Osimhen è un calciatore che interessa anche a Juventus e Milan. Il Napoli, però, spinge per una cessione all’estero nel prossimo calciomercato per non andare a rinforzare delle dirette concorrenti per lo Scudetto e quindi il Manchester United resta una possibilità. L’ultima parola in questi casi spetterà direttamente a Osimhen e vedremo quale sarà la sua scelta e su chi deciderà di andare a puntare. Si tratta di un qualcosa che avrà delle novità importanti nelle prossime settimane di calciomercato.